De perfecte zomerse zaterdag van Eline De Munck: ‘Niks leuker dan nieuwe plekken ontdekken!’

De perfecte zomerse zomerdag van Eline De Munck: 'Niks leuker dan nieuwe plekken ontdekken!'

08 juli 2019

18u17 0 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Beginnen doen we met voormalig tv-figuur Eline De Munck (31), die na een eigen succesvolle brillenlijn dit jaar ook een kledinglijn lanceerde.

Lunchen op terras in Juno

“Juno is een supertoffe lunchbar op de Vrijdagmarkt, met een leuk, zomers terras”, aldus Eline. “De eigenares van Juno runt de zaak helemaal alleen, staat zelf in de keuken en vaak ook in de zaal. Maar als het in de zomer druk is, is er meestal iemand extra om de klanten te bedienen. In ieder geval heeft Juno een warme en persoonlijke aanpak, waar ik echt wel van hou! En het eten is er ook superlekker, vers en heel gezond.”

Juno

Vrijdagmarkt 5, 2000 Antwerpen

www.junoantwerp.be

Glaasje drinken in Bar Chapel

“Bar Chapel is nog maar net open, maar is toch al één van mijn favoriete zomerplekjes! De bar bevindt zich in mijn buurt, Borgerhout, en ik vind het leuk dat er in Borgerhout meer en meer hippe plekken komen, de buurt wordt zo steeds meer opgewaardeerd. Bar Chapel is een oude kapel die helemaal gepimpt is, supermooi aangekleed en met een hippe keuken. Er worden ook concertjes gegeven, en je kan gezellig iets drinken aan de buitenbar. Niets toffer dan in de zomer zulke toffe, nieuwe plekken te ontdekken!”

Bar Chapel

Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen

www.barchapel.be

Rondstruinen op de Sinksenfoor

“De Sinksenfoor is echt cultureel erfgoed. Dit jaar staat hij weer van 8 juni tot 7 juli op Spoor Oost. Je zal me daar nu niet elke week zien, maar ik ga toch zeker één keer langs. Ik vind het vooral leuk om wat rond te wandelen en te kijken naar alles wat er te zien is. Je zal me dus niet te vaak op die wilde attracties zien! Maar er wat rondstruinen is al entertainend genoeg, en de Sinksenfoor is natuurlijk ook een heel fotogenieke plek!”

Sinksenfoor

Hoofdingang aan de hoek Schijnpoortweg-Noordersingel.

www.antwerpen.be

Zwemmen in het Boekenbergpark

“De zwemvijver in het Boekenbergpark is één van mijn favoriete plekjes om te gaan zwemmen. Natuurlijk is een plons in de vijver soms wel wat aan de frisse kant, maar dat heb je met buiten zwemmen in België hé! Wat ik ook super vind aan het Boekenbergpark, is dat mensen van alle verschillende soorten en afkomsten hier plezier kunnen maken. Die diversiteit maakt het nog eens zo tof!”

Zwemvijver Boekenbergpark

Van Baurscheitlaan ter hoogte van nr. 68, 2100 Deurne

www.antwerpen.be

IJsje halen bij Borgo Gelato

“Vlak bij het Krugerplein in Borgerhout heb je een heel toffe ijszaak, Borgo Gelato. Ik woon daar niet zo ver van, en vind het heel leuk om op een zomerse dag te voet naar Borgo Gelato te wandelen, en mijn ijsje op te eten op een bankje op het Krugerplein, waar er altijd wel beweging is. Mijn favoriete smaak? Vanille! Keep it simple, and good.”

Borgo Gelato

Sint-Janstraat 50, 2140 Borgerhout

www.borgogelato.be