De perfecte zomerse zaterdag van Alex Agnew: ‘In mijn stamkroeg kom ik echt tot rust.’ Redactie

31 augustus 2019

08u24 3 Antwerpen Negen zaterdagen in juli en augustus, maar geen idee wat ermee te doen? Elke week leidt een Antwerps bekend gezicht je rond en toont hoe zijn of haar perfecte zomerse zaterdag eruitziet. Deze week is het de beurt aan Alex Agnew.

1. Iets gaan drinken in The Joker

The Joker, trouwens ook het café van mijn vrouw, is mijn stamkroeg. Ik zit daar heel graag en veel, en ik kan er ook echt mezelf zijn. Ik ken iedereen in The Joker, niemand bekijkt mij als iemand anders, ik kan er gewoon in mijn eigen hoedanigheid zitten. Daar ben ik geen bekendheid, en niemand is nog onder de indruk van mij! (lacht) Dat is heel leuk, en ik kan er ook een soort rust vinden. Ik ken de vaste klanten er ook allemaal, The Joker is de plek waar ik het meest naartoe ga in mijn vrije tijd.

Café The Joker

Kleine Markt 16, 2000 Antwerpen

2. Thais eten in Smooth & Tasty of Nok Thai

Ik eet heel graag, en vooral de Oosterse keuken spreekt mij aan. In Smooth & Tasty op de Waalsekaai hebben ze heel lekkere Thaise keuken, die ze grappig genoeg combineren met Vlaamse keuken. Heel lekker! Iets dichter bij mij thuis, in Deurne, is er ook een lekkere Thai, Nok Thai. Dat restaurant ziet er wat uit als een taverne, op een plek waarvan je denkt ‘Kan je hier goed Thais eten?’. Het ziet er eerder uit als een bistro waar je een vol-au-vent kan krijgen, maar blijkt dat dat dus een lekker Thais restaurant is.

Smooth & Tasty

Waalsekaai 54, 2000 Antwerpen

Nok Thai

Ter Heydelaan 318, 2100 Deurne

3. Een ijscoupe eten in De Ekster

Niet ver van waar ik woon vind je Café Exter, in Eksterlaar in Deurne. Een tof café/restaurant, waar ze ook lekkere ijscoupes hebben! Je hebt daar ook nog van die ouderwetse obers in zwart-wit, die niet doen aan ‘hipster service’: twee coupes bestellen en maar één coupe krijgen een halfuur later. Wat ook zijn charme kan hebben, want ik kan daar nog wel mee lachen, maar de obers van Café Exter zijn heel professioneel. Nog echte oldschool bediening!

Café Exter

Eksterlaar 3, 2100 Deurne

4. Verkoeling zoeken in de Scheldebocht of het Nachtegalenpark

Wat ik van tijd tot tijd tof vind, is het Nachtegalenpark. Ik vind dat een heel mooi park, en het doet me altijd denken aan toen ik klein was. Dan gingen we spelen in de grote speeltuin in het park. Wat ik ook fijn vind, is zitten aan de Schelde. Je zit vlakbij het water, een briesje door je haar, en het is daar minder luid dan in de rest van de stad. Heel ontspannend!

5. Het nuttige aan het aangename koppelen in Coffee & Vinyl

Een heel fijn winkeltje in de Volkstraat heet Coffee & Vinyl. Dat is een platenwinkel met een koffiebar eraan, eigenlijk heel hipster. Je kan er op het terras een koffie gaan drinken, ze hebben er fantastische koffie, en nadien stap je binnen om belachelijk veel geld uit de geven aan platen. Het nuttige aan het aangename koppelen, noem ik dat!

Coffee & Vinyl

Volkstraat 45, 2000 Antwerpen