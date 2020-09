De Milieuboot komt naar Antwerpen in oktober AMK

08 september 2020

11u25 0 Antwerpen Van 15 tot 30 oktober organiseert De Milieuboot educatieve boottochten op de Zeeschelde vanuit Antwerpen. Zo wil De Milieuboot jongeren en volwassenen via informatie, educatie en sensibilisatie een beter inzicht geven in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling in en rond water en waterlopen.

Gezinnen, vrienden, klassen of verenigingen kunnen van 15 tot 30 oktober meevaren met De Milieuboot op de Zeeschelde. Onder deskundige begeleiding van de lesgevers van De Milieuboot hoor je op een interactieve manier het verhaal van de Zeeschelde, het tijgevoelige deel van de Schelde en een belangrijke scheepvaartroute met unieke slikken en schorren. In het laboratorium kan je ook meehelpen de waterkwaliteit te bepalen en kan je determineren welke macro-invertebraten er in het water leven. Je krijgt tips om duurzaam om te gaan met water en hoe je kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Jaarlijks varen meer dan 10.000 jongeren en volwassenen uit heel Vlaanderen met De Milieuboot mee. In Antwerpen vaart hij uit in de weekends van 17-18 en 24-25 oktober. Op weekdagen zijn er educatieve milieuboottochten voor scholen. Inschrijven kan via deze link.