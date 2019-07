De Meir eindigt zomersolden met goede cijfers CVDP

29 juli 2019

18u00 0 Antwerpen Woensdag is het de laatste dag van de zomersolden. De hele maand gingen koopjesjagers op zoek naar straffe promoties. Deze laatste week stegen de kortingen tot 70 procent. Op de Meir in Antwerpen was het meestal druk, waardoor de winkeliers afklokken op goede cijfers.

Volgens een onderzoek van Unizo steeg de omzet tijdens de zomersolden in Vlaanderen met 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de warmste dagen met temperaturen boven de 35 graden, daalde de verkoop met 40 procent ten opzichte van dezelfde dag het jaar ervoor. Sommige winkeliers hielden daarom acties met gratis frisdrank of ijsjes om klanten te lokken, of sloten hun zaak. Uit het onderzoek bleken ook vooral de zomer- en lingerie-items goed te verkopen de voorbije maand.

De omzet van de C&A op de Meir was tijdens deze soldenperiode hoger dan tijdens die van vorig jaar. “Het warme weer lokte de klanten naar buiten waardoor ze gingen winkelen”, vertelt assistent Barbara (30). Tijdens de warmste dagen van de hittegolf was het rustiger in de winkel, maar over het algemeen kwamen er de voorbije week veel kopers over de vloer. Ook de WE en de Sting zullen de solden eindigen met goede cijfers.