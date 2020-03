De Maakfabriek en Collectique krijgen 35.000 euro van projectenfonds van stad Antwerpen Annelin Marien

31 maart 2020

17u06 0 Antwerpen De stad Antwerpen kent drie keer per jaar financiële steun toe aan innovatieve projecten die bijdragen aan een meer duurzame stad. Voor de eerste ronde van 2020 krijgen De Maakfabriek en Collectique 35.000 euro van het projectenfonds Duurzame Stad.

Zeven projecten dienden een aanvraag in voor de premie, die werden beoordeeld op hun milieu-impact, innovatieve karakter, plan van aanpak en graad van samenwerking. De Maakfabriek van vzw Blikfabriek uit Hoboken krijgt 15.000 euro toegekend en Collectique krijgt 20.000 euro voor hun project.

Vzw Blikfabriek geeft de leegstaande Crown-fabriek in Hoboken een tijdelijke sociaal-culturele invulling. Met het project De Maakfabriek wil vzw Blikfabriek een leegstaande loods van 3000 m² ombouwen tot een gedeeld maakatelier voor creatievelingen, zowel hobbyisten als professionelen. Er wordt gewerkt volgens een deelprincipe en met gerecycleerde materialen.

Alternatief voor thuisleveringen

Bvba Click & Retail Solutions wil met Collectique het aantal thuisleveringen voor e-commerce in de modebranche terugdringen. In plaats van aan huis wordt de bestelling geleverd in een winkel met pashokje in de buurt. De klanten kunnen daar hun bestelling meteen passen, ophalen of eenvoudig terugsturen. Door de verzendingen van en naar centrale lokale winkelpunten te groeperen, wordt het aantal ritten verminderd. Bovendien maken mensen zo kennis met een lokale handelaar. Dit project wil uittesten hoe succesvol dit alternatief voor thuisleveringen kan zijn, hoeveel ritten er uitgespaard worden en hoeveel CO²-uitstoot er bespaard wordt.

De deadline voor de volgende inschrijving is 15 mei 2020. Alle informatie staat op antwerpen.be.