De Ludo Column LDVK Redactie

18 januari 2020

08u00 0 Antwerpen Ik heb een overnemer gevonden, zei de Ludo me op een dag, vorige herfst. Dat is al heel wat in deze tijden, dat een zelfstandige zijn zaak kan overlaten, als hij of zij met pensioen gaat.

Veel middenstanders slagen er niet in, ze verliezen de waarde van hun zaak. Een hele streep door de rekening, want voor een zelfstandige is dat zijn aanvullend pensioen. Een middenstanderspensioen is ondanks de verbeteringen, die ex-minister Sabine Laruelle heeft aangebracht, immers “giene vette” zoals Antwerpenaren dat zeggen.

Eind vorig jaar hield hij ermee op, de Ludo. Hij baatte in Schoten een goed beklante krantenzaak uit, op een steenworp van het Vordensteindomein, een van die oude kasteeldomeinen waar nu vooral joggers en wandelaars thuis zijn.

Ludo was elke dag in de weer, in het holst van de nacht voor zijn krantentour in de buurt, en nadien in zijn winkel. Ludo’s krantenzaak was ook een beetje café, waar mannen uit de buurt bij een blikje bier een gokje waagden op sportwedstrijden. Voor spelers, door spelers. Hij had kranten en weekbladen, kruiswoordpuzzels, verjaardagskaartjes, sigaretten, maar ook ruitenwissers voor de auto, installatie inbegrepen, en allerlei accessoires voor de wagen.

Wat een vergissing

’t Is een Pakistaan, zei hij me op een van zijn laatste werkdagen als winkelier. Een week of wat later kwam ik er voor het eerst sinds de overname. Van Pakistan om hier kranten te verkopen, begon ik het gesprek. Pakistan ? Ik ben van India, zei hij, uit Delhi. What a mistake to make. Pakistanen en Indiërs, dat gaat niet best samen, zoals u weet.

De nieuwe uitbater zit dag in dag uit op een stoel achter zijn tooglade. Bier wordt er niet meer gedronken. De caféklanten zie ik niet meer, als ik er af en toe eens binnenloop. En een gokje plaatsen doen ze ook niet, heb ik de indruk. De nieuwe uitbater heeft een grote diepvries met voedingsproducten staan. De winkel van de Ludo krijgt zo stilaan de allure van een nachtwinkel die overdag open is. Maar ja, iedereen zoekt zijn weg om zijn winkel te laten slagen, zoals dat Hongkongerskoppel dat in de buurt een frituur heeft geopend met Chinese specialiteiten.

Wetstraat-pakken

Je ziet ze meer en meer opduiken in de oude winkelstraten, dat soort winkels, van de Abdijstraat en de Offerandestraat tot de Bredabaan in Merksem, die pijlsnel is geëvolueerd tot een Turnhoutsebaan bis. Turkse kappers, die je haar snijden voor 8 tot 10 euro, tegen 26 euro bij de kapper van vroeger, Uber-taxi’s, geldtransferwinkels van Western Union, Turkse naaiateliers met een echte kleermaker, gediplomeerd, waar je kleren kunt laten verstellen. Er is er een in Merksem waar ik al jaren kom met mijn vroegere Wetstraat-pakken, en die inmiddels al een woning heeft gekocht.

De nieuwe bevolking in de oude wijken, de stad rond, van Hoboken in het zuiden over Berchem en Borgerhout tot Merksem in het noorden, nemen de plaats in van de Ludo’s en vele andere familiezaken van vroeger die de een na de ander verdwijnen onder druk van de concurrentie van webshops en dag – en nachtwinkels allerhande. Voor de vroegere bewoners van de oude stadscentra en winkelstraten moet het een vervreemdingseffect geven, als ze hun wereld zo zien veranderen. Nu is Premaman aan de beurt, waar we vroeger de hele uitzet voor de kinderen kochten.

De nieuwe bewoners in de plaats van de vroegere Ludo’s zien er inderdaad anders uit. Maar ze zijn wel voldoende creatief om hun eigen klandizie op te bouwen. En als het eens een keertje mislukt, dan beginnen ze wel opnieuw. Met een grote glimlach, want ook bij hen is de klant koning.