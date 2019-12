De Lijn zet twee extra trams in na chaos aan halte Astrid maandag Annelin Marien

10 december 2019

11u12 0 Antwerpen Maandag was de eerste weekdag waarop de nieuwe dienstregeling van De Lijn van toepassing was, en dat leidde tot een enorme chaos in halte Astrid. Pendelaars die met tram 8 van Deurne Zuid kwamen, moesten overstappen op tramlijn 10 om richting Zuid te gaan, maar de trams zaten overvol. Twee extra voertuigen en extra medewerkers aan de halte hebben vandaag de grootste drukte kunnen drukken.

“Een nieuwe dienstregeling zorgt altijd voor extra drukte, omdat reizigers even moeten zoeken welke verbinding ze moeten nemen”, laat De Lijn weten. “Vandaag is de ochtendspits in betere banen geleid, door twee extra voertuigen op lijn 10 om te zorgen voor voldoende capaciteit. Ook werden er extra medewerkers ingezet om de nodige uitleg te geven aan de reizigers.”

“Gisteren zat het weer natuurlijk ook niet mee, waardoor meer mensen de tram wilden nemen”, zegt een van de lijnmedewerkers aan halte Astrid. “Mede daarom was het zo verschrikkelijk druk, maar ook de twee extra voertuigen hebben vandaag de grootste drukte kunnen drukken. Het ging vandaag in ieder geval al iets beter dan gisteren.”

Gisteren viel ook een stuk van het plafond van het gloednieuwe Premetro Opera naar beneden ten gevolge van een waterlek, waardoor ook trams op die lijnen werden omgeleid. Vandaag rijden alle trams opnieuw normaal, en er is geen gevaar meer in het nieuwe premetrostation.