De Lijn zet oude trams aan de kant door de hitte Jan Aelberts

24 juli 2019

16u49

Bron: Belga 0 Antwerpen De extreme hitte heeft impact op het aanbod van De Lijn in Antwerpen. Tussen 12 en 20 uur blijven de oudere PCC-trams, die geen klimaatregeling hebben, aan de kant. Ook bussen waarbij de airco uitvalt, rijden binnen.

In Antwerpen rijden nog PCC-trams zonder airco of luchtblazers. “Dinsdag, bij een temperatuur van 33 graden, merkten we al dat het binnenin de trams boven de 40 graden ging”, zegt woordvoerder Annelies Meynaerts van De Lijn. “Dat is natuurlijk onverantwoord: we moeten denken aan de veiligheid van onze trambestuurders en passagiers.” Daarom blijven de meeste PCC-trams tussen 12 en 20 uur aan de kant. De modellen Albatros, die airconditioning heeft, en Hermelijn, met luchtblazers, worden maximaal verspreid over het net. Dat zijn er niet genoeg om alle oude trams te vervangen, waardoor vertragingen mogelijk zijn.

Bussen van De Lijn zonder airco rijden niet uit tussen 14 en 19 uur. Buschauffeurs met bussen waarbij de airco uitvalt tijdens hun rit, mogen binnenrijden. Dat is woensdag al enkele keren gebeurd.

De PCC-trams in Antwerpen worden vanaf 2022 vervangen door 23 nieuwe lagevloertrams. Tegen het einde van dit jaar moeten alle bussen van De Lijn voorzien zijn van airconditioning.