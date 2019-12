De Lijn verwacht hinder door staking ACOD, mogelijk ook tijdens oudejaarsnacht ADA

27 december 2019

14u55 3 Antwerpen Door de staking van vakbondsorganisatie ACOD van maandag 30 december tot en met vrijdag 3 januari verwacht De Lijn hinder voor haar dienstverlening. Hoe groot de hinder zal zijn en in welke regio’s en op welke dagen, is momenteel nog onduidelijk.

De stakingsaanzegging van één van de drie vakbonden bij De Lijn is ingediend voor heel Vlaanderen in de periode van maandag 30 december tot en met 3 januari. Momenteel is het onduidelijk hoe groot de mogelijke hinder zal zijn tijdens deze periode. De impact van de staking kan verschillen van regio tot regio.

De reiziger kan vanaf maandagochtend 30 december op de haltepagina op de website van De Lijn of in de De Lijn-app via het haltescherm opzoeken of zijn rit rijdt. Op deze haltepagina’s zal hij de realtime-info vinden over de ritten die rijden.

Oudejaarsnachtaanbod

Mogelijk zal de staking ook lichte impact hebben op het oudejaarsnachtaanbod. De Lijn zal hierover begin volgende week een update communiceren. De Lijn betreurt het ten zeerste dat de socialistische vakbond andermaal de reizigers in de kou wil laten staan, deze keer in volle eindejaarsperiode. De directie blijft openstaan voor overleg, met haar medewerkers en met de sociale partner(s), en dringt erop aan om samen te werken aan de toekomst van De Lijn in plaats van destructieve acties te organiseren die het bedrijf – en bijgevolg haar vele medewerkers – ernstig kunnen schaden.