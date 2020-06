De Lijn verdedigt nieuw tram- en busnet in digitale raadscommissie: geen bijkomende infrastructuur maar hertekening huidige netwerk ADA

11 juni 2020

08u26

Bron: Belga 0 Antwerpen De Antwerpse raadsleden van de gemeenteraad en districtsraden hebben woensdagavond tekst en uitleg gekregen van De Lijn over het nieuwe tram- en busnet dat eind 2021 wordt ingevoerd. Volgens het concept van basisbereikbaarheid zal De Lijn meer inzetten op de drukst gebruikte trajecten en trams die op een eigen bedding kunnen rijden.

Het Vervoersplan 2021 omvat geen bijkomende infrastructuur, maar is voornamelijk een hertekening van de huidige tram- en buslijnen op basis van reizigersstromen en het door Vlaanderen opgevatte concept van basisbereikbaarheid. “Kwaliteit gaat boven fijnmazigheid”, verwoordt vervoersregiomanager Stefan Van den Abbeele van De Lijn Antwerpen het. “We willen een vraaggestuurd aanbod leveren en de zware assen opwaarderen. We kiezen ook meer voor één grote lijn per traject waar dan kleinere lijnen op kunnen aantakken.”

Trams worden in het plan opgedeeld in snelle en frequente M-lijnen op een eigen bedding (of ondergronds) en tragere, minder frequente T-lijnen in gemengd verkeer. Er zijn ook verschuivingen. Zo zal tram 7 bijvoorbeeld niet meer naar Mortsel rijden, maar naar Olympiade, maar zal lijn 15 naar Mortsel en Boechout wel vaker rijden. Hoboken zal eveneens een tramlijn minder krijgen, maar de twee resterende (Lelieplaats-Wijnegem en Schoonselhof-Boekenberglei) worden eveneens frequenter ingezet. In Deurne wordt er een nieuwe verbinding gecreëerd tussen het noorden en zuiden van het district.

De raadsleden kregen ook een stand van zaken van het Routeplan 2030 van de Vervoersregio Antwerpen waarbij met 32 lokale besturen uit de ruime regio een groot mobiliteitsplan tot stand wordt gebracht om tegen 2030 een “modal shift” te verkrijgen naar maximaal 50 procent autoverplaatsingen.

“Dat is ambitieus maar haalbaar”, zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “We zullen wel aan de mouwen van heel veel verschillende bestuursniveaus moeten trekken.”