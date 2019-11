De Lijn test vanaf april 2020 elektrische bussen uit in Antwerpen ADA

19 november 2019

12u13 0 Antwerpen Vanaf april volgend jaar wil De Lijn elektrische bussen laten rondrijden in Antwerpen. Omdat de bussen meermaals per dag opgeladen moeten worden, wordt aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een laadcomplex gebouwd. Die werken zijn deze week gestart.

In 2017 kondigde De Lijn een proefproject aan met een 20-tal elektrische bussen in Gent, Leuven en Antwerpen. De eerste passagiers zouden eind 2019 kunnen opstappen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het proefproject in Gent van start zou gaan maar dat plan werd afgevoerd omdat de vervoersmaatschappij de vergunningen voor het bouwen van laadpalen niet rond krijgt.

In Leuven wil De Lijn met een kleine vertraging alsnog van start gaan. Daar kan ze zich beroepen op een terrein van de KU Leuven en worden de eerste bussen operationeel begin 2020. In Antwerpen zal dat pas in april zijn. Omdat de bussen meermaals per dag moeten laden, is De Lijn gestart met het bouwen van een laadcomplex aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

De invoer van elektrische bussen past binnen het plan van De Lijn om tegen 2025 in dertien Vlaamse centrumsteden volledig uitstootvrij te rijden.