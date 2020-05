De Lijn introduceert contactloos betalen op Antwerpse trams ADA

25 mei 2020

12u11 0 Antwerpen Vanaf 25 mei kunnen reizigers ook op de Antwerpse trams hun rit contactloos betalen. Na een geruisloze start op de Kusttram (sinds 6 april) en de Gentse trams (sinds 15 mei), is het Antwerpse tramnet de derde locatie waar De Lijn contactloze betaling (cEMV) voorziet.

Door reizigers nu de kans te bieden hun rit contactloos te betalen versterkt De Lijn deze evolutie. De nieuwe mogelijkheid biedt de klant meer betaalcomfort, het is bovendien veiliger en het betalen verloopt een stuk vlotter. Na een positieve evaluatie van de piloot op de trams, wordt het project verder uitgerold op het busnet over heel Vlaanderen. Het Vlaams Gewest wordt daarmee de grootste regio in Europa waar contactloos betalen op bus en tram mogelijk zal zijn.

Op de trams staan witte cEMV (contactloze Europay Mastercard Visa) terminals waar reizigers contactloos kunnen betalen met hun bankkaart (zowel contactloze debet- als kredietkaarten), smartphones met een Apple Pay of Google Pay contactloze betaalfunctie, wearables vb. polsband of horloge. De klant houdt zijn contactloze drager voor de terminal en zodra hij een groen vinkje op de terminal krijgt, is de transactie gelukt.

Een ticket voor een enkele rit kost 2,5 euro. Overstappen op een andere tram kan gratis binnen de 60 minuten, de reiziger moet dan hetzelfde medium nogmaals voor de terminal houden en kan dan zijn rit zonder extra kost uitrijden.

Op het einde van dag wordt de gereden rit (of ritten) automatisch verrekend met de bank van de reiziger.