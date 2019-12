De Lijn brengt Antwerpse feestvierders gratis thuis tijdens oud en nieuw CVDP

09 december 2019

16u22 4 Antwerpen Voor de inwoners van 42 deelnemende gemeenten in de provincie Antwerpen is het openbaar vervoer met De Lijn tijdens oud en nieuw volledig gratis.

Ook dit jaar zorgt De Lijn voor een verkeersveilig oudejaar op de trajecten in heel Vlaanderen. Meer dan 300 medewerkers van De Lijn zullen zelf de cava en warme aperitiefhapjes aan de kant laten staan om feestvierders veilig naar hun bestemming te brengen. Chauffeurs, dispatchers, controleurs en technici van De Lijn zullen paraat staan om vlot en veilig vervoer te kunnen bieden op oudejaarsnacht en nieuwjaar. Sommige lijnen volgen hun vaste traject, andere feestbussen bedienen een gelegenheidstraject.

Voor de inwoners van 42 deelnemende gemeenten in de provincie Antwerpen is het openbaar vervoer met De Lijn tijdens oud en nieuw volledig gratis. In alle andere gemeentes kan je voor maar 4 euro op oudejaarsnacht en nieuwjaar onbeperkt gebruik maken van het openbaar vervoer. Heel wat provincies, steden en gemeenten komen tussen in de kosten om een gratis of goedkoper ticket aan te bieden tijdens oudejaarsnacht.

sms-ticket of kaartje

Het sms-ticket voor oudejaarsnacht vraag je aan door ‘event’ te sms’en naar 4884. Dit sms-ticket is geldig vanaf 18 uur op 31 december en de hele eerste januari. Er kunnen maximaal 4 sms-tickets per gsm-nummer aangevraagd worden. Een kaartje voor oudejaarsnacht is vanaf 16 december te koop in de Lijnwinkels of de avond zelf vanaf 18 uur bij de chauffeur.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is tevreden met het aanbod van De Lijn op oudjaar: “Tijdens de nacht van oud op nieuw is er nood aan een aangepast openbaar vervoer dat feestvierders vlot en vooral veilig naar huis brengt. Daarom zorgen we dit jaar voor een aanbod dat zo goed mogelijk inspeelt op de behoeftes van de reizigers. We zijn tevreden dat de medewerkers van De Lijn die nacht BOB zijn voor de vele feestvierders in Vlaanderen.”

Een overzicht van het volledige aanbod is vanaf vandaag te vinden op de website.