De leukste tips voor het weekend

10 september 2019

13u23 0

Modelstoomdagen

Deurne

In het Rivierenhof kan je op 7 en 8 september terecht voor de jaarlijkse modelstoomdagen. Ter hoogte van het kasteel Sterckshof vindt een openluchttentoonstelling plaats die de mechanische modelbouw in de kijker zet. Je kan er met al jouw vragen over deze hobby terecht. Er zijn treinen van diverse groottes, elektrische en echte stoomlocomotieven alsook verbrandings- en warmeluchtmotoren en modelvrachtwagens. Uiteraard kan iedereen er gratis meerijden op de locomotieven en hun wagens, op het recent aangelegd modelspoor van 350 meter.

Modelstoomdagen vinden plaats op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur in het Rivierenhof. Toegang is gratis

Grote Open Monumenten Rommelmarkt

Antwerpen

Tijdens Open Monumentendag stellen heel wat gebouwen hun deuren open voor het publiek. Ook het voormalig Militaire Hospitaal in het Groen Kwartier. De ziekenzalen, van het voormalige krijgsgasthuis en de omliggende gebouwen zoals de kapel, de dokterswoning en de generale staf, werden de afgelopen jaren gerestaureerd tot een groene leefomgeving. De Parijse landschapsarchitect Michel Desvigne hertekende de site tot een autovrije parktuin met stedelijke boomgaarden en prachtige hoogstammige bomen. Daarnaast is er door de dag ook een rommelmarkt.

Bloemencorso

Loenhout

Op zondag 8 september kleuren wel 4 miljoen bloemen voor de 68ste keer de straten van Loenhout. Dit jaar rijden er 32 praalwagens rond verspreid over vier categorieën. De stoet start met de kindercorso en eindigt met 12 grote corsowagens. Op, in, voor, achter of naast de rijdende praalwagens zorgen uitgedoste figuranten voor toneelspel. Tussen de praalwagens in zorgen straattheater, fanfares en drumbands voor een heerlijk (muzikaal) festijn. Ondertussen kan er de hele dag worden genoten van eten en drinken op het Corso Foodtruck Festival. De 12 deelnemende buurtschappen strijden om de Wisselbeker, prijs van het publiek, prijs van het kind en prijs voor beste animatie.

Zondag van 10.00 tot 19.00 uur is het parcours niet bereikbaar voor auto’s of fietsers. Meer informatie over de inkomprijzen, het parcours en de ontwerpen van de deelnemende buurtschappen staat op bloemencorsoloenhout.be.

Antwerp Port Epic 2019

Antwerpen

Het centrum van de wielerwedstrijd Antwerp Port Epic ligt voor de tweede maal op en rond het Schengenplein in Antwerpen. Maar ook de mensen die een gezellige familiedag willen, kunnen hier terecht. Met de Romeo’s is ambiance immers verzekerd. En bovendien helemaal gratis.

De Antwerp Port Epic is de opvolger van Schaal Sels. Dit betekent dat het gekende concept, met onverharde wegen en kasseistroken, werd overgenomen. Het is een UCI 1.1-wedstrijd, dus met profrenners aan de start. Deze renners zullen vanaf 09.50 uur worden voorgesteld op het podium op het Schengenplein. Om 11.11 uur wordt de wedstrijd op gang geschoten en omstreeks 15.30 uur kan je zelf meemaken welke door stof getekende renner het haalt.

Where House - Ampere

Antwerpen

Het Antwerpse technoconcept Where House maakte in het voorjaar van 2019 zijn comeback in Antwerpen na een passage in Gent en het heengaan van evenementenhal Petrol in 2016. De passage in Ampere zal vrijdag harder klinken dan ooit door de terugkeer naar jaren negentig rave en gabber. Op het programma de Franse Casual Gabberz en de Nederlandse DJ Gizmo. Knikkers kaal, klakskes op en japen maar!