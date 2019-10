De leukste tips voor het weekend Redactie

21 oktober 2019

19u23 0

Trouwbeurs I Do I Do

Antwerpen

De perfecte jurk en de juiste locatie vinden, de gastenlijst opstellen en de ideale muzikant of swingende band uitkiezen: er komt heel wat kijken bij het plannen van de perfecte trouwdag. Gelukkig maakt de moderne trouwbeurs I Do I Do het leven van toekomstige bruiden en bruidegoms makkelijker. Twee keer per jaar brengen organisatoren Eva Crauwels en Katrien Van den Bleeken 50 op-en-top Belgische standhouders samen in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Op zondag 13 oktober vindt de volgende editie plaats en daarbij vormt duurzaamheid de groene draad.

Zondag 13 oktober van 10 tot 17 uur in het Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen. Tickets vvk 12.50 euro, kassa 15 euro

Tweedehandjes

Boechout

Iedereen met kleine kinderen weet het: nieuwe kleren zijn al snel te klein voor de snel groeiende kleine spruiten. En dat terwijl de kleren amper gedragen zijn. Daarom organiseert kindercreche De Kleine Berg in Boechout dit weekend een markt voor tweedehandskleren voor kinderen onder de geweldige naam ‘Tweedehandjes’. 24 standen boordevol mooie kleren, leuk speelgoed en zwangerschapskledij zullen te koop zijn. Mama Sophie organiseert de markt mee. “Mijn dochtertje zit hier en ik kom daarvoor speciaal van Lier. Net als vele andere ouders heb ik heel wat kleertjes die mijn dochter niet meer kan dragen. En die verkoop ik nu. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer ouders op deze manier kleren kopen en dat kan je alleen maar aanmoedigen.”

De Kleine Berg, Heuvelstraat 24 in Boechout op zondag 13 oktober van 11 tot 17 uur.

Nachtlawaai 2019

Antwerpen

Na het succes van de vorige edities komt Kavka Oudaan met een nieuwe editie van Nachtlawaai When The Owl Awakens. Kavka wordt op vrijdagavond omgebouwd tot een magisch House & Technobos. Wat mag je verwachten? Kwaliteitsvolle house en techno van Mit Snoose, Joery Van Stappen en Bolster ( ADE, We Are Electric). Tickets kosten 8 euro. Er zijn lockers aanwezig voor jassen en rugzakken.

Studio 28 Oktoberfest-editie

Wilrijk

Studio 28 is al aan de zestiende editie toe en staat in Hoboken en omstreken bekend als het “bangelijkste” feestje. Voor deze editie gaat de organisatie helemaal de kant op van de lederhose want het thema van dit jaar is Oktoberfest. Dat staat garant voor schlagermuziek en natuurlijk de nodige vaten bier. En het feest begint al vroeg want vanaf 11.30 uur krijg je halve liters aan de prijs van één pintje (zolang de voorraad strekt). Vanaf 22.30 uur kan je in Biergarten cocktails en enkele zware bieren nuttigen. Opgepast: ID-kaart verplicht, zonder kom je er niet in want je moet zestien jaar of ouder zijn. Inkom is 6 euro.

De Macadam, Klaverbladdreef 1, 2610 Wilrijk

Lost in Nightlife - 24 Hour Party People with I-F

Antwerpen

Lost In Nightlife en Transit tillen het nachtleven naar een hoger niveau dit weekend in De Studio. Met de vertoning van ‘24 Hour Party People’ worden bezoekers ondergedompeld in het rock ‘n’ roll-leven van Tony Wilson, de drijvende kracht achter Joy Division en later New Order. Nadien volgt een debat over de muziekindustrie en het nachtleven met het schoon volk achter Full Circle, het festival Waking Life en Eventsure. Achteraf wordt er uiteraard gevierd op onder andere de tonen van de legendarische Nederlandse deejay I-F.

12 oktober, De Studio Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen. Tickets vanaf 10 euro.