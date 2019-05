De leukste tips voor het weekend David Acke

23 mei 2019

14u27

Harmoniepark wordt ‘New Orleans aan de Schelde’

Antwerpen

Het Harmoniepark en omgeving worden voor één dag het ‘New Orleans aan de Schelde’. Vijf Belgische en Nederlandse topbands vertrekken vanuit vijf plekken in de buurt al spelend naar het Harmoniepark. Daar komen de brassbands tegen elkaar uit en spelen ze samen in een muzikale krachtmeting.

Bezoekers kunnen hun favoriete band aanmoedigen en ondertussen genieten van streekbieren en ander lekkers. De winnaar wordt met de applausmeter gekozen. De battles worden met gevoel voor humor aan elkaar gepraat door muzikante Nele Van den Broeck. Met haar project ‘Nele Needs A Holiday’ stond ze al in de finale van Humo’s Rock Rally.

Zondag 26 mei van 13.30 tot 18 uur, gratis. Meer info: www.brasspartij.be

Vliegerhappening

Antwerpen

Op zondag 26 mei vindt de 11e Vliegerhappening plaats in park Middenvijver op Linkeroever. Dankzij de BLINK!-verenigingenmarkt kunnen alle bezoekers er ook de lokale verenigingen beter leren kennen. De Vliegerhappening combineert vliegerpret met een divers aanbod randanimatie.

De Vliegerhappening van het district Antwerpen is intussen een vaste afspraak in mei. Iedereen is welkom op Linkeroever voor een namiddag vliegeren. De lokale Afghaanse gemeenschap pronkt er met prachtige, traditionele vliegers. Ondertussen is er heel wat animatie en een breed aanbod van verenigingen uit de wijk. Expert-vliegeraars laten alle bezoekers genieten van enkele spectaculaire vliegerdemonstraties. Wie zelf geen vlieger heeft, kan ter plaatse een exemplaar maken en de vlieger meteen een luchtdoop geven. Wie liever van tevoren al aan de slag gaat, vindt online een handleiding om zelf een vlieger te maken.

zondag 26 mei van 13 tot 18 uur, weide van Park Middenvijver. Gratis.

Filmvertoning ‘The Biggest Little Farm’

Antwerpen

Op zondag 26 mei organiseert de Antwerpse creatieve hotspot PAKT samen met sterrenchef Nick Bril (The Jane, August) en filmverdeler CINEMIEN een unieke avant-première van de langverwachte film ‘The Biggest Little Farm’. Tegelijk kan je tijdens dit event ontdekken wat er allemaal beweegt, groeit en bloeit op deze boeiende locatie, met een exclusieve rondleiding op ‘t DAK van PAKT, een food market en kinderanimatie.

PAKT is een hotspot en hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, en het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten. ‘t DAK van PAKT is de grootste stadstuin van Antwerpen. Leden kunnen er tuinieren, genieten en experimenteren onder professionele begeleiding. ‘t DAK is doorheen het jaar enkel toegankelijk voor leden, maar op 26 mei kan men kaartjes kopen voor de filmvertoning in combinatie met een exclusieve rondleiding op de daktuinen.

‘T Waait in ‘t Park

Boechout

Het George Van Raemdonckpark is voor de twaalfde keer het decor voor de grootste picknick van Boechout. Om 12 uur wordt iedereen uitgenodigd om samen te eten in het park. Er zijn tafeltjes en stoelen maar breng gerust je dekentje mee zoals het bij een echte picknick hoort te zijn. Van 13 tot 14 uur is er Café Concert met jazz en tango invloeden en ook nadien staan er enkele muzikale hoogtepunten op het programma. Verder zijn er ook tal van workshops als Boechout WEEFT. Je leert er hoe je tapijten maakt uit plastic en ander restafval. Die workshops lopen tot 17.30 uur. Het festival eindigt om 19 uur.

George Van Raemdonckpark, zondag 26 mei vanaf 12 uur. Gratis.

Sound of Science

Mortsel

Sound of Science is een openlucht wetenschapsfestival en de place to be voor nerds, geeks en al hun (minder geeky) vrienden en familieleden. De eerste editie vorig jaar was een enorm succes. Denk aan tenten, foodtrucks, muziek en natuurlijk veel wetenschap. Zo kan je er eens in een Tesla zitten, kom je Lieven Scheire tegen die samen brainstormt over wetenschappelijke en technische problemen, je kan er knutselen met Henk Rijckaert of gaan luisteren naar het klimaatbetoog van Nic Balthazar. Voor wie het graag wat uitdagender heeft kan een zeven meter hoge looping maken en je tegenstanders uitdagen om zo snel mogelijk met de fiets over de kop te gaan.

Het hele (erg uitgebreide) programma vind je op www.soundofscience.be. Prijzen volgens leeftijdscategorie.