De leukste tips voor het weekend: wandelen, puzzelen en... Pokemons ruilen ADA

28 februari 2020

Nightwatch FOMU

Antwerpen

Op 28 februari palmt jong talent het Antwerps fotomuseum FOMU in. Fotografen, beeldende kunstenaars, performers, muzikanten en dichters kapen dan het museum met hun werk. In 2019 lanceerde het FOMU een oproep. Uit tientallen inzendingen selecteerde het museum vijftien beloftevolle makers om van nul nieuw werk te creëren. De deelnemende jongeren werden tijdens de maand februari intensief artistiek gecoacht door Kelly Fober, Elli Fernandes en Lola Boris. Het eindresultaat van dit proces kan je een heel weekend lang bewonderen tijdens Nightwatch.

Alle info en tickets via fomu.be/kalender/nightwatch-2020.

Zuiderhuis Wandeldag

Antwerpen

Tijdens deze wandeling trek je over de De Keyserlei en de Meir naar de Sint-Annatunnel. Op de Linkeroever picknick je met zicht op de skyline van de Scheldestad. Je flaneert op het strand van Sint-Anneke, met uitzicht op de havenindustrie en de diamant van het Havenhuis. Met het Scheldeveer keer je terug naar de rechteroever. Je wandelt langs het Steen, het MAS, het Schipperskwartier, ’t Schoon Verdiep en door het Stadspark en de Diamantwijk.

De wandeldagen zijn gratis maar inschrijven op voorhand is verplicht. Startplaats aan Antwerpen Centraal. Je wandelt ongeveer 15 kilometer. Inschrijven via 09 233 50 00.

Workshop bloemen zaaien

Deurne

Wil je thuis genieten van de vele kleuren en geuren, van bijen en heerlijke vlinders? Met enkele zakjes bloemzaad kan je al aan de slag. Je hebt geen serre nodig, het kan gewoon op de vensterbank of rechtstreeks in de tuin. Welke bloemen, hoe zaaien, welke goedkope of gratis hulpmiddelen gebruiken en wanneer is het beste tijdstip? Dat en meer verneem je tijdens de workshop ‘bloemen zaaien’ van het Rivierenhof. De lesgever verwacht je op zaterdag 29 februari om 10 of om 14 uur aan de oostvleugel van het kasteel Rivierenhof, Parkweg in 2100 Deurne. De workshop duurt ongeveer twee uur.

Deelnemen is gratis, maar vooraf reserveren is verplicht. Inschrijven kan via www.eventbrite.be.

Pokemon Trading Card Game ruildag

Wijnegem/Deurne

Pokemon-fans moeten zaterdag 29 februari naar Game Mania Wijnegem afzakken. Daar kan je meedoen aan de Pokemon Trading Card Game ruildag. Vanaf 13 uur zijn jij en je vrienden welkom om naar hartenlust te ruilen en spelen, breng dus zeker je Pokémon kaarten mee. De eerste 50 aanwezigen krijgen bovendien een exclusief goodiepakket. Wees er snel bij, want OP = OP.

Alle aanwezigen kunnen de “Event visitor” Game Mania XP badge ontgrendelen door zich aan te melden aan de kassa. Deze badge toont aan dat je aanwezig was op de Pokémon Trading Card Game ruildag én je krijgt 750 extra coins.

Meer www.gamemania.be, Turnhoutsebaan 5, 2100 Antwerpen.

Voorronde Kampioenschap Legpuzzelen

Antwerpen

Ben jij een krak in het maken van een legpuzzel? Durf je je te meten met andere teams van 4 personen om ter snelst een puzzel te maken van 1.000 stukjes van Jan Van Haasteren? Schrijf je dan in door een mail te sturen naar wollaertbert@gmail.com en neem deel aan de voorronde van het kampioenschap legpuzzelen. Deelnemen kost 10 euro per persoon, team van 4 personen. Individueel inschrijven is ook mogelijk, dan stellen de organisatoren een team samen met individuele deelnemers. De opbrengst gaat naar Riders for Pelle aan Duchenne Heroes.

Meer info via de website van het BK Legpuzzelen www.bk-legpuzzelen.webnode.be. Knyffstraat 19, 2100 Antwerpen. De avond start op zaterdag om 19.30 uur.