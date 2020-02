De leukste tips voor het weekend: van carnavalsstoeten tot de rust van de natuur ADA

21 februari 2020

Street Art

Berchem

Ontdek waarom Berchem het street-artdistrict van Antwerpen wordt genoemd. Ontdek de verborgen wereld van street art en graffiti in Berchem. Tijdens een 2 uur durende tour met vertrek aan Berchem Station wandel je naar de Zomerfabriek waar je wordt ondergedompeld in “urban culture”. Leer meer over de verschillende vormen van graffiti en street art en de verhalen achter de werken. Aarzel niet want vol is vol. Steun het Street Art Antwerp team, de opbrengst van deze wandelingen gaat naar nieuwe projecten, van ondersteuning tot materiaal- en liftkosten

Zondag 23 februari om 11 uur aan Berchem Station.

Carnaval

Aartselaar

Onder leiding van de Snorrenclub laten carnavalsverenigingen ‘t Gevolg en De Stannewieken zich van hun allervrolijkste kant zien tijdens het carnavalsweekend. De festiviteiten starten vrijdagavond al om 19.11 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Nieuw dit jaar is ook dat het carnaval zal opgevrolijkt worden door een heuse Hofnar. Na het protocol is er aansluitend een kroegentocht in het centrum van de gemeente. Zondag vindt de 37e internationale carnavalsstoet plaats om 13.30 uur aan Café Belle-Vue aan de Oever/Reetsesteenweg. 23 carnavalsgroepen en 7 reclamewagens zullen door de straten van Aartselaar trekken. Goed voor in totaal 400 deelnemers.

Feest van de Moedertaal

Borgerhout

Op het Moorkensplein in Borgerhout vindt zaterdag 22 februari de eerste editie van het Feest van de Moedertaal plaats. Met het evenement willen het district en een 25-tal organisaties de diversiteit van Borgerhout vieren. Het evenement start om 13 uur met een lezing over meertaligheid in Antwerpen. Om 14.45 uur start een ceremonie met de onthulling van het monument van de moedertaal, gevolgd door een bloemlegging van leden van de Bengaalse gemeenschap. Nadien volgen er tot 19 uur verschillende activiteiten en optredens. Onder anderen de nieuwe Antwerpse stadsdichter Seckou, Antwerpse hiphoprevelatie Mel Ross en comedians Manu Moreau en Nigel Williams zullen aanwezig zijn.

Grootste stoet der Noorderkempen

Essen

Ook in Essen trekken de carnavalisten er dit weekend op uit en als er één dorp is in de Antwerpse Noorderkempen waar het carnaval nog stevig wordt gevierd, dan is het Essen wel. Dit jaar is het al de 56ste editie. Naast praalwagens, prachtige kostuums en veel ambiance, draait het in Essen toch ook altijd om die prijs van mooiste praalwagen. Kom de wagens bewonderen op zondag 23 februari tussen 9 en 22 uur ‘s avonds. Meer info vind je op www.essen.be.

Timmer zelf een vogelkast in elkaar

Wilrijk

Na een aantal succesvolle timmerdagen maak je deze keer kasten voor torenvalken en gierzwaluwen. De Torenvalk heeft een open kast nodig en is vrij eenvoudig te maken. Omdat de voorraad op is zijn er nieuwe kasten nodig. Het timmeren start om 13 uur en eindigt rond 16 uur. Er is hout en materiaal, maar breng best zelf een schroefmachine, een hamer en wat klein gerief mee. Drankjes en een versnapering voor de vrijwillige helpers zijn voorzien. Afspraak aan Fort 7, IJsvogel, Legerstraat 40, 2610 Wilrijk. Inschrijven is nodig, via mail naar schild.niels@scarlet.be, met vermelding van naam en het aantal personen.