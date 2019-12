De leukste tips voor het weekend: van bibberen en beven tijdens spookwandeling tot latin dansen in Brasschaat ADA

27 december 2019



Coca-Cola Kersttruck

Antwerpen

De kersttruck van Coca-Cola komt zaterdag 28 december naar Antwerpen. De iconische truck werd wereldberoemd door de reclame op televisie waarbij de truck door dorpen rijdt en die helemaal oplichten. Ook de Kerstman komt langs en die gaat gewillig met jou op de foto. Daarnaast zal er ook een speciale kerstboom staan die oplicht door je blikjes te recycleren.

Plaats van afspraak is Club Cabane Winter, Jachthavenweg 1, 2050 Antwerpen-linkeroever. Zaterdag 28 december van 13 tot 19 uur.

Feestelijke opening Wintervuur

Deurne

De grote kindervriend ROBORIX wandelt samen met Sterreman naar de feestelijke opening van WINTERVUUR op zaterdag 28 december– een podiumkunstenfestival met circus, theater, wandelingen en veel meer. Vanuit District Deurne, Antwerpen Dam en Merksem trekken drie stoeten naar het Wintervuurplein. Iedereen komt aan op het plein, voor een warm onthaal, met fanfare, vuur op het Lobroekdok en een losbarstend feest.

Vanaf 17 uur is het verzamelen geblazen aan Cinema Rix, daar krijg je nog een lekker tasje soep en tegen 18 uur wandelt iedereen samen met Fanfare Het Akkoord richting Wintervuur, neem zeker een lichtje, lampje of lampionnetje mee!

Schrijf je in via cinema.rix@antwerpen.be en vermeld met hoeveel personen je zal deelnemen aan onze stoet.

Winter Latin Outdoor Brasschaat

Brasschaat

Op zaterdag 28 december toveren Salsa Revelation en Proactio het winterdorp van Brasschaat om tot een magische latin wereld. Om 18.30 uur start de latinavond met een dans initiatie onder leiding van Salsa Revelation. Daarna openen we de overdekte en verwarmde dansvloer voor de beats van Dj El Patron vanaf 19.30 Tot 22 uur. Locatie: Het Brasschaatst winterdorp Gemeentepark 2930 Braaschaat. Gratis inkom voor heel de familie

Kerstmarkt in het Stadspark

Antwerpen

Grand Café Capital verwelkomt iedereen graag op de eerste editie van de Kerstmarkt in het Stadspark. Verwacht een gezellig kerstterras met kraampjes vol souvenirs, arts en vintage goodies, glühwein, jenever en winterse stoofpotjes en desserts om je aan te verwarmen. Naast de jenever, glühwein en de lekkere versnaperingen, voorzien we ook wat extra animo op onze kerstmarkt met muziek en leuke kraampjes.

Dit alles onder begeleiding van fijne achtergrondmuziek met allround DJ’s - de perfecte plek om in de kerstsfeer te komen en gezellig samen te zijn met familie en vrienden.

Grand Café Capital, Stadspark Rubenslei 37, 2018 Antwerpen. Gratis toegang.

Antwerpse Spookwandeling

Antwerpen

Dwaal mee door de kleine straatjes van oud Antwerpen en ontdek merkwaardige verhalen uit het duistere verleden. Over angst die opduikt uit het donkere water, en iedereen bij de keel grijpt. Angst voor spoken en geesten moord, misdaad en vergelding. Via eeuwenoude sagen en legenden herbeleef je spannende en ongelofelijke verhalen over helden en zondaars. Volg hun voetsporen, bekijk de stad in een ander licht en ze zal nooit nog dezelfde zijn.

Zaterdag 28 decmeber om 20.30 uur op het Steenplein. Tickets en info via www.ghostwalk.be.