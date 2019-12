De langste nieuwjaarswens: stadsdichter viert 24 uur lang nieuwjaar Annelin Marien

31 december 2019

17u03 0 Antwerpen Aan de Toren van Babel (van het winterfestival Wintervuur) is het al sinds 11 uur vanmorgen nieuwjaar. Stadsdichter Maud Vanhauwaert viert er 24 uur lang nieuwjaar met de langste nieuwjaarswens, en reist langsheen de verschillende tijdzones de klok rond. Beginnen deed de langste nieuwjaarswens in Samoa, een eiland uit de Stille Oceaan, waar 2020 al om 11 uur zijn intrede deed, eindigen gebeurt om 11 uur (op 1 januari) in Hawaii.

De houten Toren van Babel staat er al sinds de zomer van 2019, maar vandaag is hij het decor voor de langste nieuwjaarswens van Wintervuur. Er wordt 24 uur lang nieuwjaar gevierd, met elk uur een nieuwjaarswens vanuit een andere tijdszone. “Om 11 uur startte de langste nieuwjaarswens in Samoa, en zo schuiven we op, de wereld rond, tot we voor elke tijdszone nieuwjaar hebben gevierd”, vertelt stadsdichter Maud Vanhauwaert. “Elk uur kussen we elkaar, zetten we muziek op en dansen we, tot we 24 uur later eindigen met de laatste tijdszone in Hawaii.”

Aan de Toren van Babel kan je ook elk uur een nieuwjaarswens van een Antwerpse Rus, Chinees, Duitser of andere inwoner van elke tijdszone bekijken. “Die wensen zijn op voorhand opgenomen in de taal van het desbetreffende land, ze tellen af en vertellen iets over nieuwjaarsrituelen in hun eigen land.” Om middernacht, wanneer in onze tijdszone nieuwjaar wordt gevierd, is het feest natuurlijk nog des te groter, met een groot feest in het atelier van Rooftoptiger, vlak bij de Toren van Babel.