De Kringwinkel zamelde in 2019 bijna 10 miljoen kilo spullen in AMK

16 januari 2020

11u14 0 Antwerpen Tweedehands is hip, en dat bewijst De Kringwinkel Antwerpen. De Kringwinkel kreeg vorig jaar 12% meer klanten over de vloer en ze verkochten ook 16% meer dan in 2018. Er werden ook 10% meer goederen gedoneerd aan De Kringwinkel Antwerpen.

Voor de Antwerpse Kringwinkel was 2019 een succesvol jaar. Ze zamelden in totaal bijna 10 miljoen kg (of 10.000 ton) goederen in. 650.000 klanten hebben spullen gekocht in de verschillende Kringwinkels in Antwerpen en omstreken. Die klanten kochten vooral huisraad en kleding. Zo ging er in de 10 winkels bijna 250 ton kleding over de toonbanken. Ook werden er heel wat spullen hersteld. Zo zijn meer dan 2000 fietsen en bijna 30.000 elektronische toestellen hersteld en verkocht in 2019. “Elk jaar kunnen we meer mensen overtuigen om samen met ons meer te hergebruiken en zo bij te dragen aan het milieu”, zegt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

Maar De Kringwinkel bleef in 2019 ook aan haar sociale doelstelling werken. Zo kregen meer dan 60 mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt een contract bij De Kringwinkel. Ook begonnen meer dan 30 langdurig werklozen een stagetraject in activerende arbeidszorg. “We zijn erg tevreden over deze resultaten. Door de stijgende verkopen in de winkels hebben we meer middelen om mensen te begeleiden in hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt”, vertelt Louise.