De Kringwinkel haalt elektro op Annelin Marien

07 april 2020

11u48 0 Antwerpen De Kringwinkel Antwerpen boekt opnieuw afspraken in om (kapotte) grote, elektronische toestellen thuis te komen ophalen. Dit kadert in de beslissing van de stad om de stedelijke recyclageparken op dit moment nog niet te openen, maar tegelijk wel ophalingen aan huis mogelijk te maken voor sommige afvalsoorten zoals snoeiafval, steenpuin, grofvuil en nu ook elektro.

Enkel grote elektronische toestellen, alles wat niet in een kartonnen bananendoos past, kan worden opgehaald ( ijskasten, diepvriezers, wasmachines, droogkasten, TV’s, microgolfovens...). De toestellen hoeven niet meer te werken. Chauffeurs bellen je 15 minuten op voorhand op voordat ze arriveren. Klanten worden verwacht de grote elektronisch toestellen zelf klaar te zetten voor hun deur of garagepoort.

Spullen worden enkel opgehaald na afspraak. Deze kan telefonisch of via mail gemaakt worden via 03 217 25 10 of ​info@dekringwinkelantwerpen.be.