De kracht van stilte: galerie Ruimte laat je verdwalen in de landschappen van Dirk Martens PhT

30 september 2020

08u30 1 Antwerpen Ook in de stad kun je je overleveren aan de rustgevende kracht van de natuur. Als je dezer dagen galerie Ruimte 34 binnenstapt, beland je tussen de eenzame landschappen van Dirk Martens (68). ‘Stilte, revisited’ laat je verdwalen in 35 verrukkelijke olieverfschilderijen en aquarellen.

Schilderen werd voor Berchemnaar Dirk Martens een passie in de tweede helft van zijn leven. Schrijven deed hij al altijd, vooral als cultuurredacteur bij Het Nieuwsblad. Zijn naslagwerk over twaalf eeuwen antiek in de Lage Landen oogstte lof. Tien jaar geleden waagde hij als kunstenaar de sprong met zijn eerste solotentoonstelling in Antwerpen. Vele expo’s volgden.

Zeeland

Deze nieuwe tentoonstelling had eigenlijk de lente moeten kleuren, maar de lockdown zat in de weg. ‘Stilte, revisited’: toepasselijker kan niet. Martens heeft zijn hart verloren aan Noorwegen en het veel nabijere Zeeland. Waarom hij landschappen schildert? “Wanneer ik er ben, schilder ik ze in mijn gedachten. Wanneer ik ze schilder, bén ik er in mijn gedachten.”

Noem zijn werk niet abstract of figuratief: het heeft iets van de twee en je kunt er op honderd manieren naar kijken. De werkelijkheid inspireert Martens, maar evengoed schildert hij landschappen puur vanuit de fantasie. Die baden soms in het licht, bij andere werken voel je dan weer een zekere dreiging en sta je stil bij de problematische omgang van de mens met de natuur.

Info

‘Stilte, revisited’ loopt tot en met maandag 5 oktober in galerie Ruimte 34, Cobdenstraat 34, 2018 Antwerpen. Dagelijks van 14-19 uur, in het weekend 10-19 uur. Later dit najaar, van 12 november tot 13 december, exposeert Dirk Martens met een ander ensemble (‘Leegte’) in Opus 4, Desguinlei 90, 2018 Antwerpen.