De klok tikt voor Berchem Sport: nieuwe tribunes moeten er op tijd staan én nog worden gekeurd Philippe Truyts

29 juli 2019

17u04 3 Antwerpen Net voor het nieuwe voetbalseizoen wordt het opnieuw nagelbijten voor Berchem Sport. De traditieclub hoopt dat ze de nieuwe tribunes in het Ludo Coeckstadion tegen 1 september kan gebruiken. “We spelen dan thuis tegen Hades”, zegt voorzitter Karel Van Daele. “Omdat we geen enkele voorbereidingsmatch op eigen veld kunnen spelen, verliezen we al zeker 15.000 euro.”

Heel vrolijk ziet het er nog niet uit op het Rooi. De bouwvallige hoofdtribune van de fiere club uit Tweede Amateurliga is nu al een jaar dicht. De stad liet hem sluiten uit veiligheidsoverwegingen. Dat probleem werd gedeeltelijk opgevangen met een onoverdekte noodtribune voor 669 toeschouwers. Maar die is alweer afgebroken en zal worden vervangen door twee kleinere, weliswaar overdekte zittribunes met in totaal 324 plaatsen. Wie een abonnement koopt voor De Senaat, het restaurant van de club, volgt op die tribunes de matchen. De betonnen verankering is al klaar.

Aan de overzijde staat de nieuwe staantribune voor 1.250 voetbalfans al wél recht. Maar er moet nog een dak op. “Daar zou men deze week aan beginnen”, zegt Karel Van Daele.

3,3 miljoen

De stad trekt als eigenaar 3,3 miljoen euro opzij om het stadion te vernieuwen. De staantribune maakt daarvan deel uit. Verder wordt ook een nieuwe chalet opgetrokken met 14 nieuwe kleedkamers, een kantine, scheidsrechterslokalen en sanitair. Dat gebouw komt er pas in de loop van 2020.

Volgens het kabinet van Sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) hoeft Berchem Sport zich geen zorgen te maken. “De tribunes zullen klaar zijn. Het is aan de club om afspraken te maken over een keuring”, beklemtoont Kris Goossenaerts.

Clubvoorzitter Van Daele is er niet zo gerust op. “Als de oplevering van die tribunes heel dicht tegen 1 september valt, wordt het spannend. Ik mag er echt niet aan denken dat we door een late keuring eerst een match of drie op verplaatsing moeten spelen. Dat gebeurde na de sluiting van de oude hoofdtribune vorig seizoen ook. Sportief gezien zitten we in een moeilijke reeks. En er is al de bittere pil dat we in de aanloop naar de competitiestart geen enkele thuiswedstrijd kunnen afwerken. Dat kost ons zeker 15.000 euro, onder meer aan gemiste horeca-inkomsten. Onze bekermatch tegen Dadizele op 4 augustus heeft plaats op ons kunstgrasveld naast het stadion. Onze jeugd, onze reserven en onze damesteams spelen er altijd. Gelukkig laat niemand in de club het hoofd hangen. Ik heb veel respect voor onze fans. Naar onze eerste training kwamen er honderd kijken.”

Wat met hoofdtribune?

Intussen blijft het onduidelijk wat er met de afgekeurde grote zittribune gaat gebeuren. Van renovatie tot een geheel nieuwe tribune: alles kan nog. Kris Goossenaerts kan er weinig over kwijt: “Alles kadert in de meerjarenbegroting van de stad en de onderhandelingen daarover.” Het stadsbestuur legt die begroting – voor de periode 2020-2025 - dit najaar vast.