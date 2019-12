De kathedraal van Antwerpen schittert... in Lego AMK

17u26 0 Antwerpen Legofanaten moesten dit weekend in Antwerp Expo zijn. Met 4.000 vierkante meter aan Lego is Brick Mania het grootste Lego-evenement in België. Grootste blikvanger: de kathedraal van Antwerpen, in Lego natuurlijk.

In Antwerp Expo kon je dit weekend terecht voor een heuse tentoonstelling met Legosteentjes, georganiseerd door BeLUG vzw (Belgian LEGO User Group). BeLUG vzw is een club van volwassen Legofans, die graag hun creaties aan het grote publiek laten zien. Eén van die creaties was de kathedraal van Antwerpen in Lego. Die stond er vorig jaar ook al, maar deze keer is de achterkant erbij aangebouwd. Verder kon je er grote piratenopstellingen bewonderen, maar ook honderden balletjes in beweging, treinen, robotica, enzovoort. Er waren ook verschillende demonstraties, workshops en verkoopstanden.

Dit jaar kon je zélf ook meebouwen, en dat voor het goede doel. Er werd een grote mozaïek gemaakt van Kuifje op de maan, ten voordele van Fairy Bricks. Fairy Bricks is een liefdadigheidsorganisatie uit Engeland die zich bekommert om kinderen in ziekenhuizen. Zij schenken Lego aan kinderziekenhuizen zodat het verblijf van hun kleine patiënten een beetje aangenamer wordt. Dit jaar schenkt Fairy Bricks Lego aan twee kinderziekenhuizen in het Antwerpse: het Koningin Mathilde Moeder- en Kind centrum van het UZA, en het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis.