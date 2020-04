De Ideale Woning steekt tijdens coronacrisis 2.043 kwetsbare huurders hart onder de riem



CVDP

08 april 2020

13u15 2 Antwerpen De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Ideale Woning’ laat zijn meest kwetsbare huurders in deze coronacrisis niet in de kou staan en werkte daarom aan een plan van aanpak uit om bewoners met een risicoprofiel proactief te ondersteunen. De 2.043 bewoners die ouder zijn dan 65 of financiële moeilijkheden hebben worden onder meer één voor één opgebeld.

Voor alleenstaande bewoners van boven de 65 kunnen de coronamaatregelen leiden tot eenzaamheid en isolatie. Eenoudergezinnen met kinderen krijgen mogelijk te kampen met verveling en conflicten. Huurders die het al financieel moeilijk hebben, kunnen nog zwaarder geraakt worden door de crisismaatregelen. Van de meer dan 5.000 huurders van De Ideale Woning behoren 2.043 tot de meest kwetsbare groep.

De sociale huisvestingsmaatschappij contacteert zijn kwetsbare huurders systematisch en proactief. Er worden brieven gestuurd met informatie over de lokale initiatieven, de hulplijnen van gemeenten en de contactgegevens van sociaal assistenten en wijkconsulenten. De ouderen en gezinnen met kinderen vinden hulpkaarten in hun brievenbus van vrijwilligers die hulp bieden. Er worden ook raamaffiches met het opschrift ‘Ik heb hulp nodig’ verspreid onder de kwetsbare huurders.

Systematisch opbellen

Bewoners die het financieel moeilijk hebben, ondersteunt De Ideale Woning door te wijzen op de tegemoetkomingen van de regering en hen in contact te brengen met samenwerkingsverbanden. Het team van De Ideale Woning belt systematisch elke dag meer dan 100 kwetsbare huurders op. Dat kan zijn voor een babbeltje, om te horen of bepaalde hulp nodig is en om mensen concreet door te verwijzen naar bestaande initiatieven.

“In 4 weken willen wij al onze kwetsbare bewoners opgebeld hebben. Alle informatie is ook terug te vinden op onze website. We versturen ook digitale nieuwsbrieven en we openen een speciale Facebookpagina. Daarnaast gaan we actief op zoek naar samenwerkingsverbanden. In Borgerhout bijvoorbeeld hangt Samenlevingsopbouw de coronarichtlijnen uit in onze gebouwen. In Berchem bust Zewopa het hulpaanbod in de wijk Binnenplein”, legt Pieter Engels van De Ideale Woning uit.

Extra vrijwilligers

Het team van De Ideale Woning dat opbelt, bestaat naast de medewerkers van de sociale dienst ook uit de mensen van de huurboekhouding, de coaches en het bouwteam. Zij krijgen bovendien versterking van meer dan 10 vrijwilligers. De sociale huisvestingsmaatschappij is nog op zoek naar extra vrijwilligers om aan het opbellen mee te werken. Kandidaten mogen zich melden bij Pieter Engels op pieter.engels@deidealewoning.be.

De sociale huisvestingsmaatschappij werkt ook andere ideeën uit om zijn steentje bij te dragen aan de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijken. Deze week wordt alvast gestart met samen zingen in de wijken om de moed erin te houden. Met een speciale affiche maken de bewoners kenbaar dat ze willen meezingen vanop hun balkon of aan het raam. Om de eenzaamheid verder tegen te gaan wordt ook nog gedacht aan een telefooncirkel, een kaartjesactie of een verhalenketting. Op vlak van gezondheid zou een videoapp de buurt in beweging kunnen krijgen. Vrijwilligers die in de wijken waar De Ideale Woning actief is, willen zingen of dansen mogen zich ook aanmelden bij Pieter Engels.