De hand die doet nadenken over ons verleden: kunstwerk van Matthias Schoenaerts voor 21 juli

21 juli 2020

18u29 0 Antwerpen Indrukwekkend zicht wel, de gigantische hand die acteur-kunstenaar Matthias Schoenaerts achterliet op de gevel van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in de Kronenburgstraat. Onder zijn artiestennaam Zenith werkte hij in opdracht van koning Filip vier dagen aan het project. Ook in Brussel, Charleroi en Zaventem gaven artiesten het beste van zichzelf voor de Nationale Feestdag.

Schoenaerts creëerde de voorbije maanden al knappe murals in de Brederode- en Lange Lozanastraat, een welkome uitdaging in coronatijden. Want de filmindustrie viel stil. Dat het werk ‘Humain’ heet, is niet vergezocht: “Ik stel mensen centraal én in het woord zit ook het Franse ‘main’, of hand dus”, legt Zenith uit.

De hand draagt verschillende betekenissen uit. Zo is er de Antwerpse legende van Brabo die onderdrukker Antigoon overwint, maar ook het koloniale verleden. Belgen hebben ontelbare Congolezen de handen afgehakt, vooral in de periode 1885-1908 toen Congo-Vrijstaat het persoonlijke bezit was van koning Leopold II. “Ik wil niemand beledigen, aanvallen of de schuld geven. Maar misschien helpt het om te praten over dat verleden”, geeft Schoenaerts nog mee.