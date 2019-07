De Grote Schijn komt terug naar Rivierenhof: Tickets vanaf nu te koop Jan Aelberts

16 juli 2019

15u14 7 Antwerpen Na het succes van vorig jaar komt er van 25 oktober tot en met 11 november 2019 een tweede editie van De Grote Schijn in het Rivierenhof. De magische avondwandeling leidt de bezoekers langs een feeëriek verlicht pad met fluisterende bomen en mysterieuze verrassingen onderweg. De tickets zijn vanaf nu te koop.

Vorig jaar waren alle tickets in een mum van tijd de deur uit: meer dan 35.000 wandelaars raakten toen betoverd en ontdekten het Rivierenhof in de nacht. Omwille van het overweldigende succes, keert De Grote Schijn nu terug.

De makers beloven ook tijdens de volgende editie heel wat monden te laten openvallen van verbazing. Regisseur Christophe Van Hostauijen: “Voor deze nieuwe editie van de Grote Schijn werken we verder op onze eigenzinnige aanpak van vorig jaar. Dit jaar gaan we zelfs nóg een stapje verder en zetten we de natuur nog meer in ‘the picture’ als klankbron. Geen muziek, maar een delicate balans van specifieke klanken die de ervaring van de wandeling alleen maar extra kracht bij zetten. Met speciale opnametechnieken registreren we klanken ín bomen, denk bijvoorbeeld aan het geluid van de sapstroom tijdens de lente of klanken die ontstaan in de boom bij hevige wind. Zo willen we onze wandeling nog meer in harmonie brengen met onze belangrijkste acteur, de natuur zelf.”

Tickets bestellen kan op de website van De Grote Schijn.