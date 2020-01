De eerste asperges zijn er al! AMK

28 januari 2020

15u24 0 Antwerpen Bij groothandel Claessens op het Kiel zijn vandaag al de eerste asperges aangekomen. Het gaat over witte asperges uit de serre, die aan restaurants verkocht worden. Particulieren zullen nog moeten wachten tot het officiële begin van het aspergeseizoen om asperges te kopen, pas begin april.

Patrice Custers van groothandel Claessens: “Vandaag om 12 uur zijn de allereerste asperges van 2020 bij ons aangekomen. Enkele van onze klanten (restaurants, red.) willen al op Valentijn asperges aanbieden, dus wij zijn er altijd vroeg bij.” De asperges worden in de serre gekweekt op de grens van België en Nederland, want het seizoen voor de asperges uit volle grond begint normaal gezien pas in april. Particulieren zullen dus nog even moeten wachten tot ze in de supermarkt asperges kunnen kopen.

“Afgelopen jaar hebben wij ongeveer 75 ton asperges verkocht, zowel groene als witte”, zegt Custers. “We merken wel dat de vraag naar asperges elk jaar omhoog gaat, want in 2019 verkochten we 10 ton meer dan in 2018. Ook nu verwachten we een goed seizoen wat de asperges uit volle grond betreft, want er is genoeg regen gevallen.”