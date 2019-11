De Columbus meert met 1.400 passagiers aan in Antwerpen: grootste cruiseschip van het jaar in haven Jan Aelberts

03 november 2019

14u41 0 Antwerpen De Columbus, een groot cruiseschip met meer dan 1.400 passagiers, meerde dit weekend aan aan de Scheldekaaien. Het is het grootste cruiseschip dat Antwerpen dit jaar mocht verwelkomen.

Het gevaarte is 245 meter lang. De maximale lengte voor de Antwerpse cruiseterminal op het Steenplein is 260 meter, amper 15 meter meer. Het schip vaarde via London naar Amsterdam en kwam zaterdagochtend aan in Antwerpen. Heel wat Antwerpenaars kwamen een kijkje nemen naar het indrukwekkende schip. Ondertussen is De Columbus opnieuw vertrokken richting London.