De Chanvrier nieuwe aanwinst Kloosterstraat: alles op basis van hennep (maar high word je niet)

12 november 2019

17u01 1 Antwerpen In de Antwerpse Kloosterstraat opende een nieuwe bijzondere conceptstore. In De Chanvrier vind je onder andere natuurlijke cosmetica, rugzakken, shampoo, hondenspullen, bier, kledij en oorbellen op basis van...hennep. Maar geen paniek, high word je er allerminst van.

Het was de grote droom van Séverine om haar eigen winkel te hebben. Maar omdat ze geen traditionele winkel wilde, zocht en vond ze een uniek concept in Antwerpen en misschien wel bij uitbreiding in Vlaanderen. Alle producten die ze verkoopt in De Chanvrier zijn op basis van hennep. Ons welbekend als plantje waar je high van wordt. Maar dat is allerminst de bedoeling van Séverine.

“De hennepplant is een heel multifunctionele plant en bovendien zeer ecologisch. De industriële variant is er eentje met een verwaarloosbaar gehalte aan THC. De vezels en olie ervan kan je gebruiken voor dagelijkse toepassingen als shampoo, zeep, kleren en zelfs voor het maken van plastic”, vertelt Séverine. De enorme toepassingsmogelijkheden in combinatie met het eco-vriendelijke aspect spraken haar wel aan. “De hennepplant groeit snel, heeft weinig water nodig en geeft de bodem heel wat voedingsstoffen terug. Het is een duurzaam alternatief voor tal van producten en grondstoffen.”

Bij De Chanvrier kan je terecht voor natuurlijke cosmetica, zeep, olie, zonnebrillen en zelfs hennepbier. Maar ook bed- en keukenlinnen, kleren en rugzakken behoren tot het assortiment. Momenteel gaat het om een pop-up maar Séverine hoopt uiteindelijk een vaste winkel te kunnen openen.

De Chanvrier, Kloosterstraat 167. Open van woensdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur.