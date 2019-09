De bevrijding van Antwerpen, exact 75 jaar geleden: bezetters in paar uur verdreven, maar al snel zaaiden Duitse V-bommen terreur Philippe Truyts

04 september 2019

Strategisch is de bevrijding van Antwerpen en zijn haven voor de geallieerde troepen van kapitaal belang. Na de snelle opmars door België, die start op 2 september bij Doornik, capituleren de laatste Duitse soldaten in Antwerpen op maandag 4 september om 22 uur. De oorlogsellende is verre van voorbij. De Duitsers hebben tot begin oktober Merksem en Ekeren in handen. Op 13 oktober valt de eerste V-bom op de stad. Pas eind november loopt het eerste militair konvooi de Antwerpse haven binnen na de bloedige Slag om de Schelde. V1 en V2's maken drieduizend dodelijke slachtoffers en vernielen duizenden huizen. Die terreur houdt pas eind maart 1945 op.

- 31 augustus 1944: Alle Duits burgerpersoneel wordt geëvacueerd, Antwerpse burgers kunnen niet meer telefoneren.

- 1 september: In Zuid-Holland krijgt een Duitse infanteriedivisie het bevel om op te rukken naar het zuiden om Brussel te verdedigen. Door een gebrek aan transport zal de Duitse eenheid pas op 3 september in Merksem arriveren. Die soldaten zullen na de bevrijding van de stad stevig weerwerk bieden.

- 3 september: Brussel wordt zonder al te veel problemen bevrijd.

- 4 september: Robert Vekemans ontpopt zich tot held

8.40 uur: Breendonk. Robert Vekemans, een 31-jarige ingenieur die actief is in het verzet, spreekt de Britse majoor Dunlop aan. De Duitsers hebben alle Rupelbruggen ondermijnd, maar Vekemans weet dat één houten brug – de Van Enschodtbrug in Klein-Willebroek – onbewaakt is. De Duitsers gaan er vanuit dat tanks veel te zwaar zijn voor de 19de-eeuwse brug. Vekemans heeft berekend dat het wél kan lukken. Zo kunnen de Britten oprukken naar Boom. Daar staat nu een monument ter ere van Vekemans (1913-1998). Zonder hem was Antwerpen nooit zo snel bevrijd.

11 uur: Boom valt in Britse handen. Een andere verzetsman, Eduard Pilaet brengt de Britse kolonel Silvertop op de hoogte over de situatie in Antwerpen. Silvertop besluit snel op te rukken naar de stad. Robert Vekemans is de gids van dienst, op de tank van Silvertop. Bij Hemiksem splitsen de Britse troepen zich op. Het A-eskadron trekt via Hoboken naar de Scheldekaaien, het B-eskadron met Vekemans volgt de Boomsesteenweg. Iets voor de middag rollen de eerste tanks voorbij de Permeke-garage.

14 uur: de eerste Britse infanterie-eenheden bereiken de stadsrand. Doelwit: de Duitse commandopost in het Stadspark.

15.30 uur: de Duitse generaal-majoor Stolberg krijgt het bevel om stand te houden in Antwerpen. Maar de Duitsers hebben geen pantserafweergeschut meer.

16 uur: de Duitsers slagen erin om de Royers- en Kruisschanssluis gedeeltelijk te beschadigen. Zeshonderd verzetslui geleid door Eugène ‘Harry’ Colson kunnen de meeste basculebruggen veroveren.

17 uur: hevige strijd rond het Stadspark. Stolberg heeft geen elitetroepen ter beschikking: hij moet het doen met Duitse soldaten die door allerlei medische problemen niet inzetbaar zijn voor het front, Vlaamse Wachters en Oost-Europese anticommunisten.

19 uur: de Britten stoppen hun opmars aan het Albertkanaal. Dat is een slechte zaak voor Merksem en Ekeren.

20.30 uur: Stolberg capituleert. In de stad heerst chaos. Mensen feesten én plunderen (onder meer de woning van collaborerend burgemeester Jan Timmermans). Echte en vermeende collaborateurs worden opgesloten in de Begijnenstraat, de kazerne van Berchem en de dierentuin.

22 uur: de laatste Duitsers geven zich over, er worden er 6.000 krijgsgevangen gemaakt. De Britten stoppen aan het Kattendijkdok en lassen twee dagen rust in.

5 september: de Duitsers hergroeperen zich achter het Albertkanaal. Om 11 uur worden verschillende bruggen over het kanaal opgeblazen. Vanuit Merksem wordt de stad beschoten.

11 september: Camille Huysmans, die na de Duitse inval in 1940 naar Londen ging, keert terug als burgemeester.

3-4 oktober: pas nu kunnen de geallieerden Merksem en Ekeren bevrijden.

13 oktober: de eerste V1 valt, in de Schildersstraat. Balans: 32 doden. Een V2 op cinema Rex, op 16 december, zal 567 mensen het leven kosten. Het is de hoogste dodentol bij een inslag van een V-bom.