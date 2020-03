De antwoorden op veelgestelde vragen over de coronacrisis in een handig overzicht ADA

17 maart 2020

10u37 11 Antwerpen Een uitzonderlijke tijd vraagt ook uitzonderlijke maatregelen. Toch is het niet altijd duidelijk wat nu juist wel en wat niet kan. Kan ik nog trouwen, vaart de Waterbus, wordt huisvuil opgehaald,... en andere vragen mét een antwoord. Een overzicht:

Ja, huisvuil wordt opgehaald

Het huisvuil wordt gewoon opgehaald. Vanaf maandag al vanaf 6 uur ’s ochtends, een uur vroeger dan anders. Zet uw huisvuil dus ten laatste iets voor 6 uur buiten. Hiermee haalt de stad meer huisvuilwagens uit het piekverkeer en kunnen de medewerkers van de huisvuilophaling zelf meer gespreid aan de slag gaan. Vanuit Vlaanderen werd beslist de recyclageparken te sluiten. De parken zijn minstens tot en met 4 april gesloten. Het is momenteel onmogelijk om in te schatten of de maatregel daarna vervalt.

Ja, Waterbus vaart, veer niet

Het Sint-Annaveer in Antwerpen en het veer tussen Bazel (bij Kruibeke in Oost-Vlaanderen) en Hemiksem (Antwerpen) sluiten met onmiddellijke ingang. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) beslist. De Waterbus vaart wel. Hou voldoende afstand van elkaar. Ook de Voetgangerstunnel en Kennedytunnel (fietserstunnel) blijven open. Ook hier: verplaats je enkel als het strikt noodzakelijk is en hou afstand van elkaar.

Ja, cruiseschepen mogen aanmeren

Maar daar stopt het dan ook meteen. Cruiseschepen mogen aanmeren op de daarvoor voorziene locatie maar passagiers moeten aan boord blijven. Het aanmeren dient enkel om het schip te bevoorraden.

Ja, kinderopvang blijft open

Alle locaties voor kinderopvang blijven open. Hebt je een vraag voor dringende kinderopvang? Stel die dan aan het stedelijk contactcenter via 03 22 11 333 (bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur en uitzonderlijk ook op zaterdag 14 en zondag 15 maart van 9 tot 17 uur) of info@antwerpen.be.

Ja, jouw wettelijk huwelijk kan doorgaan

Wettelijke huwelijken gaan door. Elk toekomstig echtpaar wordt individueel gecontacteerd om de modaliteiten van de huwelijksceremonie te bespreken. Uitgangspunt is dat enkel het huwelijksechtpaar, de getuigen (maximum 4) en een fotograaf worden toegelaten tot de trouwzaal. Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan en ook huwelijksfeesten dienen te worden uitgesteld wegens te veel personen.