Dé 8 Antwerpse hotspots van actrice en presentatrice Tatyana Beloy Redactie

03 juni 2019

11u00 4 Antwerpen Actrice en presentatrice Tatyana Beloy lanceerde net haar kledinglijn ‘Supastar’ bij ZEB en het jongerenalbum ‘Supastar Songs’. Ze neemt ons mee naar haar favoriete hotspots in thuisstad Antwerpen.

1. Een pokébowl bij Poké Tiki

In de Nationalestraat vind je sinds kort Poké Tiki, waar je superlekkere en gezone pokébowls kan gaan eten. Zo’n pokébowl is een Hawaïaans gerecht met rijst, groenten en vis, en ik ben daar grote fan van! Ik eet heel graag gezond, en ga dus wekelijks mijn pokébowl halen bij Poké Tiki. Het is daar ook gezellig om te zitten, en de man die Poké Tiki uitbaat is ook enorm vriendelijk. Zeker een aanrader voor wie van exotisch en gezond eten houdt!

Poké Tiki, Nationalestraat 105, 2000 Antwerpen

2. Naar de kapper bij Jochen Vanhoudt Salon

Vroeger had ik een haat-liefdeverhouding met kappers, want weinigen konden met mijn afro-kop overweg. Nu ik een goede kapper heb gevonden, begin ik kappersbezoeken steeds aangenamer te vinden! Ik ga tegenwoordig altijd naar Jochen, omdat zij wel met mijn haar overweg kunnen, en het is ook gewoon een prachtig salon om te zitten. Ik vond het vroeger nooit leuk om naar de kapper te gaan, maar sinds ik Jochen heb ontdekt, spring ik met plezier eens binnen.

Jochen Vanhoudt Salon, Jezusstraat 39, 2000 Antwerpen

3. Shoppen in ZEB

Ik ga heel graag shoppen bij ZEB, omdat je daar alles kan vinden: veel verschillende merken, schoenen, zowel mannen als vrouwenkleding,... Zo’n winkels vind ik altijd heel interessant. Ik heb zelf onlangs een kledingcollectie bij ZEB gelanceerd voor jonge vrouwen, maar mijn vriendinnen en ik dragen die kleren ook, en ik ben 34. ZEB-stores zijn er in heel Vlaanderen, maar in Antwerpen is er eentje aan de A12. Zeker eens gaan kijken als je mijn zelfontworpen kleren eens wilt bewonderen!

ZEB-store, Boomsesteenweg 960, 2610 Antwerpen

4. Restaurant en traiteur Mario

Mario is een kleine Italiaan in de Kammenstraat, die ik onlangs pas heb ontdekt. Het is vlak achter mijn hoek, en ik was er al honderd keer voorbijgelopen, maar sinds ik daar eens ben binnen geweest, is mijn wereld opengegaan! Mario is een traiteur, dus je kan er pasta afhalen in een schoteltje voor thuis, maar er zijn ook een paar tafeltjes om binnen te eten. En Mario heeft echt de beste pasta die ik ooit heb gegeten: ik weet niet wat die Italianen daarmee doen, maar ik ga vanaf nu altijd daar pasta eten!

Restaurant Mario, Kammenstraat 71, 2000 Antwerpen

5. Kunst kijken bij Galerij Keteleer

Ik houd van kunst, en Galerij Keteleer is de mooiste van de stad. Hier wordt op niemand neergekeken, maar zijn ze super toegankelijk voor iedereen. Ik sta er vaak te dromen over wat ik allemaal zou willen kopen...’

Keteleer Gallery, Leopoldstraat 57, 2000 Antwerpen

6. Naar de vreemdelingenmarkt op het Theaterplein

Er is niets leuker dan op zaterdag naar de vreemdelingenmarkt te gaan! Ondertussen is het garnaalkrokettenkraam ‘De Vuurtoren’ de vaste afspraakplek geworden met vrienden, om een glaasje te drinken, een kroketje te eten, en te zien wat de dag verder brengt. Die garnaalkroketten zijn echt mijn guilty pleasure voor in het weekend. Je hebt op de vreemdelingenmarkt ook een geel busje waar je de beste koffie ter wereld kan drinken. Ik neem altijd een chili espresso, een koffieshotje met een klein pepertje in, superlekker!

Exotic Food Market, Theaterplein, 2000 Antwerpen

7. Beauty & Glamour by Inga

Ik ga altijd naar schoonheidsspecialist Beauty & Glamour op het zuid. Inga is een heel ondernemende en supervriendelijke vrouw, die altijd met de laatste nieuwe materialen werkt. Je kan daar vanalles laten doen: wenkbrauwen, pedicure, manicure, noem maar op. Ik zit best vaak bij Inga, en ondertussen zit ik dan wat te werken op mijn laptop, maar dat vindt Inga allemaal oké.

Beauty & Glamour by Inga, De Vrièrestraat 6, 2000 Antwerpen

8. Koto

In het nieuwe Zuid in Antwerpen ligt een superleuke Bed & Breakfast, Koto. Met hun prachtige zwembad, waar ik regelmatig een plons ga nemen, is Koto een oase in de stad! Ik raad vrienden die naar Antwerpen komen altijd aan hier te verblijven, en eigenaars Tamara en Sven zijn ondertussen ook vrienden van mij geworden.

Koto, Miraeusstraat 27, 2018 Antwerpen