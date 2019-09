Davy Brocatus geeft dansles aan senioren Annelin Marien

26 september 2019

19u37 4 Antwerpen “You got to keep on dancing.” Met dat motto in het achterhoofd heeft Davy Brocatus vandaag een dansinitiatie gegeven aan enkele senioren van residentie Domitys op het Nieuw Zuid.

De senioren van residentie Domitys kregen donderdag dansles van professioneel danser Davy Brocatus. Davy en Domitys willen met de dansinitiaties de senioren meer doen bewegen. “Het is bewezen dat beweging, en dansen specifiek, een positieve invloed heeft op de ziekte van Alzheimer of Parkinson”, vertelt Davy. “Maar ook voor senioren die niet ziek zijn, is mobiliteit heel belangrijk. Blijven bewegen is sowieso een rode draad voor iedereens gezondheid, want als je mobiliteit achteruit gaat, gaat de rest van het lichaam ook achteruit. Dansen heeft een helende factor, maar jammer genoeg is er voor senioren te weinig gelegenheid om hun danspasjes nog eens boven te halen.”

De senioren kregen een initiatie chacha, maar er staat de komende weken ook nog Engelse wals, salsa en tango op het programma. “Er zijn veel senioren die uitgingen in de jaren ‘60 en ‘70, toen er op feestjes nog orkesten kwamen. De wals was toen legio, dus dat zal er bij de senioren nog wel inzitten. Ik wil enkel dat laagje stof eraf halen. Maar ook met chacha, salsa en tango proberen we de bewoners aan het bewegen te krijgen. We gaan zien wat voor vlees we in de kuip hebben, maar sowieso is het voor iedereen goed om te blijven dansen!”