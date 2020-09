David Goffin neemt deel aan vijfde editie European Open in Antwerpen: “Hopen op mooi niveau voor Belgisch publiek” ADA

08 september 2020

16u13

Bron: Belga 1 Antwerpen David Goffin (ATP 10) neemt dit jaar deel aan de European Open. Het toernooi, dat deel uitmaakt van de ATP World Tour, staat van 18 tot en met 25 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen op de agenda.

Toernooidirecteur Dick Norman is uiterst tevreden dat Belgiës nummer 1 naar Antwerpen afzakt. “Het is als organisator altijd een grote troef om David erbij te hebben. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde, ik hoop dat hij gebrand zal zijn op eerherstel. David staat in de top 10 van de wereld en was op dreef op de US Open. Ik kijk ernaar uit om zijn vorm te zien op Belgische bodem.”

Ook Goffin kijkt uit naar het toernooi voor eigen fans. “Ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik opnieuw zal deelnemen aan de European Open dit jaar”, aldus de Luikenaar. “Hopelijk kan ik een goed toernooi afwerken en een mooi niveau halen voor het Belgische publiek.”

De vijfde editie van de European Open omvat zowel een enkel- als dubbeltoernooi. De editie zal dit jaar “coronaproof” zijn, benadrukt de organisatie, “met correcte veiligheid voor publiek, spelers en personeel”.

De ticketverkoop start rond het einde van september.