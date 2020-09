Dave (33) opent winkel met analoge camera’s: “Ook de inrichting is volledig retro” Caroline Van de Pol

03 september 2020

14u26 0 Antwerpen In de Lange Lobroekstraat in Antwerpen opent volgende week de nieuwe winkel ‘Oldcam’ met analoge camera’s. “Als specialist in oude fotografie bieden we exclusieve en kwalitatieve stuks en bijbehorende accessoires”, vertelt eigenaar Dave Van den Keybus (33).

In de nieuwe winkel zullen klanten enkel analoge camera’s terugvinden. “Dat zijn camera’s die op filmrolletjes werken. Het enige digitale hier is een fotoprinter, maar dat past nog binnen het vintage concept”, vertelt hij. Ook de inrichting past helemaal in de retro sfeer van de zaak. Dave kocht het interieur van een 90-jarige dame die stopte met haar nylonkousenwinkel. “Het interieur is van de jaren 40 en op de kast staan ook oude advertentieplaten van toen. Nu is de zaak volledig in de sfeer van de tijdsperiode van de camera’s. Wie hier binnenkomt stapt terug in die tijd.”

Passie voor fotografie

Zijn passie voor fotografie ontwikkelde Dave al tijdens zijn jeugdjaren. Hij kocht ooit een oude houten camera en is sindsdien blijven verzamelen. “Ik ga ook geregeld naar fotografica verzamelbeurzen voor oude camera’s. Omdat dat vooral ouder volk aantrekt, denken veel mensen dat ik daar met mijn grootvader ben.” Twaalf jaar geleden schreef hij mee aan een boek over de technische evolutie van de camera als leraar techniek en gaf op zijn school ook het keuzevak fotografie. “Ik moest de leerlingen demonstreren op welke manier men vroeger foto’s maakte en werd er zelf door gebeten. Sindsdien fotografeer ik liever analoog. Ik hou van de spanning van het zelf ontwikkelen van de beelden om daarna pas te kunnen zien wat je gecreëerd hebt.”

Drie jaar geleden startte Dave met zijn internationaal veilingplatform Oldcam. Elke maand houdt hij een wereldwijde fotografieveiling voor analoge camera’s. “Verzamelaars bieden op dit platform hun exclusieve stukken aan en wij zorgen, onder andere via reclame, dat de juiste koper de weg naar dit platform vindt. We nemen ook de meeste toestellen hier in bewaring.” Vanaf eind deze week heeft Dave ook het online zoekertjesplatform cameramarkt.be waarop mensen hun camera gratis kunnen verkopen. “Dat is zowel voor analoge als digitale camera’s. We zijn daar geen tussenpersoon zoals bij de veiling, dus aanbieders en kopers regelen zelf hun verkoop.”

Analoog terug hip

Met de opening van een fysieke winkel wil Dave het totaalconcept afmaken. “Wie niet wil wachten op de online veiling voor klassieke toestellen kan hier terecht. Daarnaast vinden klanten hier ook specifieke accessoires voor hun camera die niet meer verkocht worden.” Oldcam is als specialist in analoge camera’s vrij uniek in België. “Er bestaan enkele zaken, maar die worden vooral uitgebaat door een oudere generatie. Een lange tijd werd gedacht dat analoge fotografie zou verdwijnen, maar de laatste jaren grijpen dertigers er terug naar. Door de coronacrisis is dat nog versterkt omdat jongeren plots tijd hadden om te experimenteren en te leren fotograferen op film.”

Oldcam zal op maandag, woensdag en donderdagnamiddag voor iedereen toegankelijk zijn. Op zaterdag kunnen klanten er terecht op afspraak. Meer informatie vind je op de website.