Dat wordt weer smullen: Antwerpen Proeft stelt eerste 15 restaurants voor Annelin Marien

04 februari 2020

16u26 0 Antwerpen Vandaag heeft Antwerpen Proeft de eerste 15 restaurants voorgesteld, waarbij drie interessante nieuwkomers zijn. De 14de editie van het jaarlijkse culinair festival vindt plaats aan de Antwerpse Waagnatie van 1 tot en met 3 mei. ‘Leading ladies’ van Antwerpen Proeft zijn tv-kok Dagny Ros en topsommelier Sepideh Sedaghatnia.

Claudia Engelen, organisator van Antwerpen Proeft, stelde vandaag de eerste restaurants en speciaalzaken voor die zullen deelnemen aan de 14de editie van het culinair festival. Tussen de eerste 15 namen (van de 35) zijn weer heel wat restaurants die je in grote restaurantgidsen als Michelin en Gault&Millau terugvindt, zoals Nathan, Fiskebar, Black Smoke, Zaowang (dat al 12 edities meedraait) of Yam Thai van acteur Jeroen Van Dyck. Ook de drie eerste nieuwkomers zijn bekend, namelijk Chez Manu, Little Beirut en Zoen. Chez Manu is een gastronomische foodtruck/chef-aan-huis/cateraar uit Ham in Limburg. Little Beirut serveert dan weer authentiek Libanees eten op het Eilandje, en Zoen is het restaurant van Lars Block, voorheen Le Zoute Zoen. “Antwerpen Proeft wil een platform zijn om jong talent te ondersteunen, om jonge chefs de kans te geven zich bekend te maken aan het grote publiek", aldus Claudia Engelen.

Wauw-effect

Ambassadeur van Antwerpen Proeft 2020 is Nick Bril, tweesterrenchef van The Jane, en ‘leading ladies’ zijn IJslands-Antwerpse tv-kok Dagny Ros en Iraans-Antwerpse topsommelier Sepideh Sedaghatnia van restaurant-wijnbar Divin by Sepi. Voor Dagny Ros is het de tweede keer dat ze meedoet aan Antwerpen Proeft. Ze zal gerechtjes uit de ‘nordic’-keuken serveren, maar haar inspiratie komt van haar reizen over de hele wereld. “Mijn doel is hetzelfde als vorig jaar: simpele gerechten, maar boordevol smaken en met een wauw-effect. Niet te veel toefjes en schuimpjes, gewoon lekkere smaken. Het zal iets met zalm en bloemkool worden, maar verder kan ik nog niets verklappen!”

Voor Sepideh is het al de vijfde keer dat ze op Antwerpen Proeft staat. “Wij blijven bij ons vertrouwde concept: wijn en kaviaar. Ik zie mezelf als sommelier eerder als een ondersteunende persoon voor de andere chefs die aanwezig zijn, dus serveren wij geen hapjes. Het leuke aan Antwerpen Proeft is dat mensen die niet elke dag op restaurant gaan, toch voor een betaalbare prijs heel wat topgerechten kunnen proeven.” (lees verder onder de foto)

De persconferentie vond plaats in Blend 32, het nieuwe restaurant van Hilton Antwerpen. Chef Axel Van Gils, die ook op Antwerpen Proeft zal staan, maakte van de gelegenheid gebruik om in avant-première zijn gerechten voor het festival te laten proeven: een klassieke steak tartaar en een eigentijds vegan gerecht met tofu en zoethout. “Dit jaar wil ik het beste van mezelf laten zien, van zowel de klassieke als de eigentijdse keuken.”

De volledige lijst van de 15 eerste restaurants: Black Smoke met Duvel, Blend 32 Kitchen & Bar, Chez Manu, Cremerie Germaine, Dagny Ros, DelReY, Divin by Sepi, Fiskebar/Fiskeskur, Gå Nord, Jörd Homecooking & Catering, Little Beirut, Nathan, Yam Thai, Zaowang en Zoen. Antwerpen Proeft vindt plaats op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei in de Antwerpse Waagnatie, met zowel binnen als buiten stands van restaurants en bars. De online ticketverkoop start op maandag 10 februari via www.proeft.be.