Dat wordt smullen: 50.000ste bezoeker van Chocolate Nation krijgt 5 kilo chocolade cadeau ADA

07 juni 2019

15u56 0 Antwerpen Chocolate Nation, het grootste chocolademuseum ter wereld, verwelkomde vandaag de 50.000ste bezoeker amper 5 maanden na de opening. De Nederlandse studente Debbie Ferimga was de gelukkige en kreeg - hoe kan het ook anders - heel wat chocolade cadeau.

Midden januari 2019 opende Chocolate Nation haar deuren, nog geen vijf maanden later mag het belevingsmuseum haar 50.000ste bezoeker verwelkomen. Deze werd dan op gepaste wijze verwelkomd met uiteraard veel Belgische chocolade, maar liefst 5 kilo voor de gelukkige, en een gratis toegangsticket voor het belevingsmuseum voor het komende jaar.

De gelukkige bezoekster was Debbie Ferimga, een 24-jarige studente uit het Nederlandse Groningen. Ze was erg opgetogen met deze verrassing: “Wij plannen elk jaar een stedentrip met vriendinnen en zoeken ook steeds naar een beleving die wij aan ons tripje kunnen koppelen. Chocolate Nation was met stip onze grote favoriet, want wij zijn dol op Belgische chocolade. Dit is onze eerste keer in Antwerpen, wij hebben al veel geshopt en genoten van de gezellige terrasjes, ons zie je zeker terug, al was het maar voor die heerlijke Belgische chocolade.”

Schepen van Toerisme Koen Kennis is verheugd om de aantrekkingskracht te zien van de gloednieuwe attractie van ’t stad en zegt: “Om meer toeristen aan te trekken heeft Antwerpen naast prachtige gebouwen, een ruim shoppingaanbod en een bruisend cultuur- en uitgaansleven ook attracties nodig die een eigen dynamiek brengen en het verblijfstoerisme bevorderen. Chocolate Nation is hiervan een mooi voorbeeld.”