Dat wordt aanschuiven deze zomer: op- en afrittencomplex Borgerhout wordt gerenoveerd BJS

27 juni 2019

14u25 1 Antwerpen Op maandag 1 juli begint de renovatie van het op- en afrittencomplex Borgerhout van de Antwerpse ring. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De afrit Borgerhout komende van het noorden zal tot eind augustus afgesloten worden, net als de brug van de Luitenant Lippenslaan stadinwaarts. In de zomer van 2020 is de zuidkant van het complex aan de beurt.

Het op- en afrittencomplex wordt gerenoveerd vanaf het kruispunt met de Singel tot net voorbij het ringfietspad. Zowel de brug over de Antwerpse ring als het Singel-kruispunt worden aangepakt. Er komen brede fiets- en voetpaden langs de weg en ruime wachteilanden met tweerichtingsfietsoversteekplaatsen aan het kruispunt. De gevaarlijke bypasses aan het kruispunt en aan de afrit komende van Antwerpen-Zuid verdwijnen en de afrit Borgerhout wordt compacter om minder conflicten met de rest van het verkeer te krijgen.

Lage-emissiezone

Het verkeer vanuit Deurne wordt tijdens de werken omgeleid langs de Stenenbrug en de Singel. Wie vanop de Antwerpse ring komt vanuit het noorden neemt best de volgende afrit, in Berchem. De afrit vanuit het zuiden blijft wel open, maar verkeer moet verplicht rechts afslaan richting de Luitenant Lippenslaan. Er komt ook een tijdelijke aanpassing van de lage-emissiezone zodat het verkeer de opritten van Borgerhout kan bereiken via de de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Plantin en Moretuslei. Fietsers en voetgangers beschikken wel steeds over een doorgang langs de werfzone.

AWV verwacht dat de werkzaamheden gepaard zullen gaan met ernstige hinder. “Bestuurders zullen rekening moeten houden met vertragingen en een langere reistijd. We raden iedereen aan om zich voor vertrek goed te informeren.”

Vanaf de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 juni beginnen er al voorbereidende werken, er worden dan ook op de Antwerpse ring zelf enkele rijstroken ingenomen.