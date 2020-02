Dat komt ervan als je op voetpad rijdt: fietsdief met slijpschijf op zak gepakt Sander Bral

21 februari 2020

12u02 0

Het fietsteam Orida van de lokale politie zag donderdag in de Handelstraat een fietser op het voetpad rijden. Bij controle van de man zagen de inspecteurs dat hij een slijpschijf en twee stuk geslepen sloten bij zich had. De fiets waarmee de 46-jarige verdachte zich verplaatste, bleek hij net gestolen te hebben. De eigenaar van de fiets was zelfs nog niet op de hoogte. Het slachtoffer werd opgebeld om afspraken te maken rond het terug bezorgen van de fiets.