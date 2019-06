Dát is pas graffiti: tachtig kunstenaars nemen waterkeringsmuur in Antwerpse haven onder handen PhT

23 juni 2019

19u37 0 Antwerpen De Scheldelaan, dé verkeersader van de haven op rechteroever, ziet er sinds dit weekend fleuriger uit. Over een afstand van liefst 920 meter hebben tachtig graffitikunstenaars de waterkeringsmuur beschilderd. Waar? Ter hoogte van raffinaderij Total, in de bocht net voor de Kruisschanssluis.

Het initiatief gaat uit van vzw Wallin’ uit Gent. Het Havenbedrijf en De Vlaamse Waterweg gaven hun toestemming. Wallin’ wil een legaal alternatief creëren voor beginnende graffitiartiesten. Daarnaast krijgen ook ervaren artiesten een platform om hun werk voor een ruimer publiek te kunnen tentoonstellen. “We zijn er vrijdag mee begonnen”, zegt Joni Van Nieuwenhuyse. “Het Havenbedrijf vroeg de muur op te fleuren.”

Eén van de kunstenaars is Arno Arnouts uit Deurne. “Zondagavond moet het grootste werk achter de rug zijn. Voor het thema mochten we een interpretatie maken van de natuur en het maritiem leven. Iedereen is gratis komen werken, maar kreeg wel alle materiaal.”