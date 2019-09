Dansen alsof het 1959 is: eerste Retro Antwerp met 10.000 bezoekers schot in de roos Jan Aelberts

16 september 2019

17u28 4 Antwerpen De fifties palmden afgelopen weekend het Hadidplein en het Antwerpse Havenhuis in. De allereerste editie van Retro Antwerp was meteen goed voor 10.000 bezoekers.

Een vintage markt, oldtimers, de retro-kermis, de Beauty Boudoir, de bars en foodtrucks, én de museumbussen van Roger De Ridder. Retro Antwerp maakte in ieder geval indruk.

“Het was onze eerste keer in Antwerpen en dankzij het goede weer mochten we dit weekend ruim 10.000 bezoekers ontvangen aan het Antwerpse Havenhuis”, zegt organisator Ben Mouling. “De optredens van onder anderen Belle Starr & The Boot Jacks, DJ Benny Blue, Walter Broers & The Mecenaries én Guy De Pré, die met een sterke mix van fifties, sixties en andere vintage-klassiekers de dansvloer op het Hadidplein makkelijk vol kregen. Na afloop werd de populaire presentator-dj getrakteerd op een luid applaus. Het was ook de veertiende verjaardag van Radio Modern. Een mooier feest konden we niet verzinnen.”

Oude polderbus

Op zaterdag én op de autoloze zondag hadden de gerestaureerde wagens en de bussen van De Ridder veel bekijks: “Ik heb bussen die nog hebben gereden voor De Buurtspoorwegen en die instonden voor de verbinding van de Noorderlijnen met de Antwerpse binnenstad en een oude polderbus die mensen vervoerde naar de haven en Linkeroever”, zegt Roger trots.

In het goedgevulde programma van Part Of Antwerp is Retro Antwerp dit jaar de nieuwkomer, maar als het van Ben Mouling afhangt blijft het daar niet bij. “Het is nog vroeg, we moeten alles nog evalueren, maar op basis van de respons van onze bezoekers zijn we bijna verplicht om een vervolg te schrijven aan dit verhaal”, besluit Mouling.