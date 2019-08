Danscafé Cuba Bella gerechtelijk verzegeld na verschillende overtredingen Sander Bral

14 augustus 2019

17u06 0 Antwerpen In de Grote Pieter Potstraat heeft de politie danscafé Cuba Bella gerechtelijk verzegeld. Eerder werden er al bestuurlijke maatregelen opgelegd naar aanleiding van verschillende incidenten en overlast. De voorwaarden die de uitbater opgelegd kreeg, werden niet nageleefd. Dat bleek uit een controle tijdens het afgelopen weekend.

Zo was er bijvoorbeeld geen camera-installatie. Bij de controle bleek er ook iemand aanwezig te zijn die officieus de zaak zou runnen. Maar aan de politie verklaarde de man dat hij er gewoon als klant was. Bij controle van de man werden in zijn aktetas verschillende documenten van de zaak, kassagelden en uittreksels van de witte kassa gevonden. Het geld werd in beslag genomen. Gezien de voorwaarden in verband met de drankvergunning geschonden werden, heeft het wijkteam West het pand in opdracht van het parket verzegeld.

De zaak was nog maar drie maanden terug geopend na een eerdere opgelegde sluiting na verschillende vechtpartijen en diefstallen.