Dan toch geen Antwerpse gemeenteraad door coronacrisis ADA

25 maart 2020

10u54 0 Antwerpen Dan toch geen Antwerpse gemeenteraad, zelfs niet in mini-vorm. T egen april werkt IT-partner Digipolis een digitale zitting uit.

De stad had aanvankelijk omwille van de coronamaatregelen laten weten dat de gemeenteraad, net als de raadscommissies en de districtsraden in Antwerpen, zou worden afgelast in maart. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA uitten daarop felle kritiek en stelden alternatieven voor zoals een digitale zitting of een uitzonderlijke verhuis naar een grotere zaal in het provinciehuis om meer afstand te kunnen houden tussen de raadsleden. De stad achtte die scenario’s - zeker op korte termijn - niet haalbaar.

Er belandde wel een voorstel op tafel om alleen met de fractievoorzitters fysiek samen te komen en hen voor hun fractie te laten stemmen, gezien er geen hoofdelijke stemmingen op de agenda stonden. Ook daarover werd echter niet met alle partijen een akkoord gevonden.