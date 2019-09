Damcomité en Ademloos naar Raad van State: “Enige middel nog om plannen voor 2.500 woningen te stoppen” Philippe Truyts

08 september 2019

13u25 0 Antwerpen Het Damcomité en Ademloos trekken naar de Raad van State. Ze vragen de vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. “Deze stap is het enige middel dat de buurtbewoners nog rest om de bouwwoede tegen te gaan en de leefkwaliteit te redden”, zo zegt het Damcomité.

De buurtbewoners willen niet weten van de bouwplannen en de 2.500 woningen die op tien jaar tijd moeten verrijzen. Het is met voorsprong het grootste stadsontwikkelingsproject van Antwerpen. Vooral het verlies van het huidige buurtgroen op het Noordschippersdok is voor het Damcomité onaanvaardbaar. Vier maanden geleden werd gestart met een crowdfunding om een advocaat te kunnen betalen. “Intussen is er 4.000 euro gedoneerd, waarmee we al een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State konden indienen. Voor de volgende fase is nog eens 6.000 euro nodig. Anders kunnen we niet verder”, klinkt het.

De buurt wil met de klacht afdwingen dat het aantal nieuwe woningen drastisch zakt. Ze mogen enkel worden gebouwd als de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast binnen de gezondheidsnormen vallen. “We vragen garanties voor meer buurtgroen en voldoende speel-, sport- en ontspanningsruimte. Ook woonzekerheid voor de bewoners van de sociale woningen die moeten verdwijnen, is absoluut nodig.”

Het Damcomité betwist de stelling van de stad dat er naast de gebouwen 4 hectare openbaar groen zou komen. “Voor het nieuwe groen telt de stad de Lobroekkades mee. Maar dan moeten kinderen en andere buurtbewoners een viervaksbaan oversteken waar je 70 kilometer per uur mag rijden. En sommige straten op den Dam zullen tot negen maal zoveel verkeer moeten slikken.”

Info: www.dendam2060.be