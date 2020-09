Daling van aantal besmettingen in Antwerpen op woensdag 9 september 09 september 2020

Uit de nieuwe bevestigde cijfers van Sciensano is gebleken dat er in Antwerpen, 82 besmettingen met corona zijn bijgekomen. Een dag eerder waren dit er nog 88. Het aantal besmettingen in de laatste 7 dagen komt hiermee op 420. De cijfers van Sciensano worden dagelijks gepubliceerd.