Dagelijkse vlucht vanuit Antwerpen naar Malaga BJS

25 oktober 2019

13u21 0 Antwerpen Luchtvaartmaatschappij TUI fly zal tijdens het volgende zomerseizoen dagelijks vliegen tussen de luchthaven van Antwerpen en Malaga, in het zuiden van Spanje. Het is de eerste keer dat de maatschappij vanop Antwerpen elke dag op een bestemming vliegt.

TUI fly maakte vrijdag de nieuwigheden bekend voor het volgende zomerseizoen, dat op 4 april 2020 begint, bij de start van de paasvakantie.

Voor Antwerpen heeft TUI fly een “primeur” in petto. Voor het eerst legt de maatschappij een dagelijkse vlucht in op een bestemming. Die bestemming is Malaga, de poort naar de vakantieregio Costa del Sol. TUI fly startte in 2015 met de verbinding Antwerpen-Malaga, toen twee keer per week.

TUI fly zal volgende zomer in totaal op 9 bestemmingen vliegen vanuit Antwerpen.