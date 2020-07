Dag na curieuze fout van Antwerpse agenten is beschadigde Parkbrug opnieuw open PhT

20 juli 2020

16u54 20 Antwerpen De Parkbrug tussen het Eilandje en Park Spoor Noord is na een noodherstelling maandagnamiddag opnieuw geopend voor fietsers en voetgangers. Het wegdek aan de kant van het Eilandje raakte zondag zwaar beschadigd. Dat gebeurde omdat agenten met hun De Parkbrug tussen het Eilandje en Park Spoor Noord is na een noodherstelling maandagnamiddag opnieuw geopend voor fietsers en voetgangers. Het wegdek aan de kant van het Eilandje raakte zondag zwaar beschadigd. Dat gebeurde omdat agenten met hun politiewagen bij een achtervolging niet op tijd merkten dat ze over een fietsersbrug reden.

Het zag er heel spectaculair uit: een twintigtal vloertegels van de brug lagen sinds zondagavond los of gebroken. “Dat moet gebeurd zijn toen een van onze politiewagens daar wilde keren”, zegt de Antwerpse politie. “We weten nog niet waarom die inschattingsfout is gemaakt. Mogelijk was dat team niet vertrouwd met die omgeving.”

De stadsingenieur kwam maandagochtend kijken en had een geruststellende boodschap. De structuur van de brug is intact. Niets hield de stad dan ook tegen om fietsers en voetgangers maandagnamiddag opnieuw vrije doorgang te geven. Het beschadigde gedeelte is met hekwerk afgezet.

Fietshelling

Het blijft natuurlijk een curieus voorval. Aan de kant van de London Tower loopt het wegdek dood. Fietsers moeten via een trap of de lift verder. Voor een tijdje nog slechts, want begin dit jaar begonnen de werken voor een volwaardige fietshelling. Die wordt vervaardigd in een atelier in Puurs. Was er geen coronacrisis geweest, dan waren de onderdelen van de lusvormige helling van 140 meter lang in mei al via het water naar het Willemdok gevaren. Dat moest worden uitgesteld. Een definitieve datum voor de plaatsing van de helling is er nog niet.

De lift en de trap met VeloComfort-systeem blijven overigens wel behouden. De Parkbrug ligt er vier jaar. Ze is 67 meter lang en weegt 170 ton.