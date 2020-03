Daders en slachtoffer schietpartij samen in de cel: afrekening in drugsmilieu Patrick Lefelon

18 maart 2020

10u18 0 Antwerpen Abdelouheb E. (32) en zijn broer Brahim (28) worden ervan verdacht eind november de uitbater van een telefoonshop in Borgerhout te hebben neergeschoten. De broers zijn dinsdag ingerekend. Ook hun slachtoffer, zaakvoerder Mohamed B., zit in de cel. Hij werd vorige week opgepakt toen de politie een granatenbende oprolde.

De uitbater van een telefoonshop aan de Karel Geertstraat in Borgerhout, Mohamed B., kwam op 28 november 2019 op de spoedafdeling van het Stuivenbergziekenhuis binnen met een schotwonde. Hij verklaarde het slachtoffer van een overval te zijn geweest. Het onderzoek bracht al snel aan het licht dat de schietpartij kaderde in een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu.

Een dag later ontploften twee granaten aan een appartementsgebouw aan Leiebos in Merksem. Daarbij raakte niemand gewond.

De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft dinsdagochtend twee broers opgepakt die verdacht worden van het neerschieten van Mohamed B. Zij worden beticht van poging tot moord.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De twee broers werden opgepakt tijdens een actie van FGP Antwerpen met de steun van de speciale eenheden van de federale politie en van begeleiders met explosievenhonden. De onderzoeksrechter heeft hen in de loop van dinsdag aangehouden.”

De broers Abdoulaheb en Brahim E. waren in november al eens opgepakt maar toen vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. Abdoulaheb E. woont trouwens in het appartement aan Leiebos in Merksem waar op 29 november 2019, de dag na de schietpartij, twee granaten ontploften.

De uitbater van de telefoonshop Mohamed B. werd vorige week zelf gearresteerd toen de FGP Antwerpen en Limburg tien verdachten arresteerden voor het leveren van springstoffen, granaten en wapens aan het Antwerpse drugsmilieu. Mohamed B. staat ervoor bekend dat hij PGP-telefoons (Pretty good Privacy) levert aan criminelen. Met die toestellen wisselen criminelen berichten uit zonder dat die door de politie onderschept kunnen worden.